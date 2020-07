Ministerstwo ostrzega. Nie będziesz jak Grucha: Paszport Polsatu nie pozwoli przekroczyć granicy

To nie żart. Taki obrazek pojawił się na stronie gov.pl:

Wjazd do Chorwacji możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obowiązek ten dotyczy nawet najmłodszych podróżnych. Żaden inny dokument, ani zaświadczenie, nie może zastąpić ww. dokumentów podróży — podkreśla ministerstwo.

Wprawdzie nie wiadomo, czy ktoś próbował przekroczyć granicę poza strefą Schengen pokazując Paszport Polsatu, ale… kto wie. Ludzie mają różne pomysły.

Zobacz również: Kto wynalazł telewizję?

A tak poważnie to sprytny sposób, aby przypomnieć o czymś, o czym nie wszyscy muszą pamiętać. Kraje, które znajdują się poza strefą Schengen, takie jak Chorwacja, przeprowadzają kontrolę graniczną. Potrzebny jest więc dowód osobisty albo paszport.

Czym był Paszport Polsatu?

Paszport Polsatu posiadało 13 mln Polaków — przypominał trzy lata temu serwis stacji. Była to mała książeczka, do której wpisywało się hasła z liter, które wyświetlały się w programach Wojciecha Asińskiego i Andrzeja Krucza. Po co? Jeśli ktoś trafił na "swoje" liczby, miał szansę wygrać nagrodę. I to nie byle jakie:

W paszporcie Polsatu z 1996 r. czytamy, że głównymi nagrodami były 3 miliardy starych złotych (300 000 PLN), samochody osobowe, wycieczki zagraniczne dla 2 osób, sprzęt RTV i AGD oraz nagrody dla dzieci. Czytaj więcej

Wojciech Asiński, który m.in. wręczał nagrody szczęśliwcom, wspominał, że zainteresowanie paszportami "było niewyobrażalne".

Nic dziwnego, że "dokument" wszedł do świata popkultury, o czym świadczyć może scena z filmu "Chłopaki nie płaczą":

Niewykluczone, że właśnie w taki sposób niektórzy chcieliby pokonywać dziś kontrole graniczne.

Paszport Polsatu to dziś kolekcjonerski rarytas

Może jeszcze nie aż tak wart jak oryginalne opakowania gier czy karty z Pokemonami, ale jeśli znaleźliście się w gronie 13 mln Polaków i nie wyrzuciliście dokumentu do kosza, dziś możecie co nieco zarobić.

Na przykład na OLX da się znaleźć aukcję, w której ktoś sprzedaje za 110 zł. Ofert jest niewiele, niektóre są nieco niższe (np. 89 zł), co pokazuje, że jest to ciekawy kolekcjonerski gadżet.