HBO GO zapowiada gorący sierpień. Widzów czeka miesiąc pełen hitów

HBO GO zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do tego, iż co miesiąc serwuje im masę nowych, ciekawych propozycji. Nie inaczej będzie tym razem. Platforma podała wstępną listę premier, które trafią do sierpniowej oferty. Wśród nich znalazło się wiele filmowych hitów, a także zupełnie nowy serial twórcy laureata Oscara.

To będzie naprawdę gorący sierpień w HBO GO. Trzeba przyznać, że tytuły, które trafią do biblioteki platformy robią wrażenie i z pewnością zgromadzą przed odbiornikami masę widzów. Propozycje są różnorodne, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Spośród najciekawszych nowości warto wymienić "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", czyli dziewiątą część kultowej sagi, a także "Jumanji: Następny poziom" - kontynuację hitu z 2017 roku z Dwaynem Johnsonem w roli głównej.

Na szczególną uwagę zasługują także: "Annabelle wraca do domu", "Rodzina Adamsów", "Bloodshot" czy "Artemis Fowl". Platforma przygotowała również niespodziankę dla fanów kina niezależnego. "Słodziak" oraz "Niewidoczne życie sióstr Gusmao" to propozycje, które z pewnością ich zainteresują.

Wśród nowości pojawi się również zupełnie nowy serial pod tytułem "Kraina Lovecrafta". Pierwszy sezon produkcji opowiadającej o młodym mężczyźnie przemierzającym Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca liczyć będzie 10 odcinków. O potencjale serialu świadczy fakt, iż jego twórcą jest laureat Oscara, reżyser takich hitów jak "Uciekaj!" czy "To my", Jordan Peele.

HBO GO — Lista sierpniowych premier

Poniżej przedstawiamy listę serialowych i filmowych nowości, dostępnych na popularnej platformie już od przyszłego miesiąca:

Ash kontra martwe zło — od 1 sierpnia

Five Blocks Away — od 1 sierpnia

Final Fantasy: Wojna dusz — od 1 sierpnia

Odległa kraina — od 1 sierpnia

Artemis Fowl — od 2 sierpnia

Shadow — od 2 sierpnia

Żyć, śpiewać — od 2 sierpnia

The Wrong Boy Next Door — od 6 sierpnia

Dead Shack — od 7 sierpnia

Family Romance, LLC — od 8 sierpnia

Słodziak — od 9 sierpnia

Gwiezdne wojny: Część IX — Skywalker. Odrodzenie — od 9 sierpnia

Hammer — od 10 sierpnia

The Wrong Tutor — od 13 sierpnia

Korpoludki — od 14 sierpnia

Niewidoczne Zycie Sióstr Gusmao — od 15 sierpnia

Rodzina Addamsów — od 16 sierpnia

Między morzem a oceanem — od 16 sierpnia

Bloodshot — od 16 sierpnia

Kraina Lovecrafta — od 17 sierpnia

Goldie — od 22 sierpnia

Twój Simon — od 23 sierpnia

Kot w ścianie — od 23 sierpnia

Sekcja rytmiczna — od 23 sierpnia

Annabelle wraca do domu — od 23 sierpnia

Curiosa. Sztuka Uwodzenia — od 29 sierpnia

Nieśmiertelny — od 30 sierpnia

Jumanji: Następny poziom — od 30 sierpnia

