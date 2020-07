Tablet graficzny - jaki wybrać? Poradnik dla początkujących

Tablet graficzny to narzędzie, po które najczęściej sięgają profesjonaliści, jednak na rynku znajdzie się wiele produktów, które pomogą początkującym rysownikom i edytorom w rozpoczęciu swojej przygody z cyfrową sztuką. Podpowiadamy, jaki tablet graficzny wybrać.

Co to jest tablet graficzny i- do czego służy?

Tablet graficzny to wszechstronne urządzenie, które pozwala na swobodne rysowanie, projektowanie i obróbkę grafiki, zdjęć, rysunków czy modeli 3D. Charakteryzuje się o wiele większą swobodą działania niż z pomocą myszy, pozwalając na o wiele bardziej naturalne ruchy ręki.

Po tablety graficzne sięgają fotografowie, animatorzy, inżynierowie, technicy i artyści — zarówno ci profesjonalnie zajmujący się swoją dziedziną sztuki, jak i hobbyści. Jaki tablet graficzny dla początkujących wybrać? Przede wszystkim warto zastanowić się, do czego będzie nam służyć urządzenie. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Tablet graficzny — jaki wybrać dla początkujących

Przede wszystkim warto zacząć od tego, że na rynku dostępne mamy dwie rodziny tabletów graficznych:

bezekranowe tablety graficzne;

ekranowe tablety graficzne.

Ekranowe tablety graficzne sprawdzają się jako rozwiązanie dla początkujących rysowników. Tablet leży na biurku i możemy swobodnie śledzić ruch ręki, ponieważ obraz pojawia się na ekranie tabletu. To pozwala na bardziej naturalny sposób rysowania.

Ten typ tabletów cieszy się również ogromnym uznaniem wśród profesjonalistów, zwłaszcza wśród grafików i ilustratorów. Są niestety droższe niż tablety bezekranowe, ale solidne modele kupimy już za ok. 1500 zł.

Tablety bezekranowe, jak wspomnieliśmy, są rozwiązaniem o wiele tańszym. Najtańsze z nich kupimy już w okolicy 300 zł, a często można trafić również na ciekawe promocje w dyskontach — Biedronce czy Lidlu.

Jednak rysowanie na tabletach bezekranowych jest trudniejsze dla początkujących, ponieważ musimy śledzić nasze postępy na ekranie komputera, zamiast podążać za ręką. Takie rozwiązanie polecamy raczej osobom, które szukają tabletu do edycji filmów czy zdjęć. Są one bardzo czułe i precyzyjne oraz dobrze reagują na nacisk piórka, co z pewnością docenią osoby zajmujące się fotografią.

Wybierając tablet graficzny, należy zwrócić uwagę również na kilka kwestii technicznych, które pozwolą lepiej dopasować urządzenie do naszych potrzeb. Najważniejszą z nich jest rozmiar i rozdzielczość urządzenia.

tablet w rozmiarze A4 - może być najlepszą opcją dla początkujących, ponieważ oferuje dużą powierzchnię roboczą do ćwiczeń. Taki model świetnie sprawdzi się dla rysowników, ale posłuży też innym celom;

- może być najlepszą opcją dla początkujących, ponieważ oferuje dużą powierzchnię roboczą do ćwiczeń. Taki model świetnie sprawdzi się dla rysowników, ale posłuży też innym celom; tablet w rozmiarze A5 - ceniony przede wszystkim za mniejszy rozmiar od tabletu A4, ale również oferuje dużą powierzchnię roboczą; po to rozwiązanie najczęściej sięgają profesjonaliści;

- ceniony przede wszystkim za mniejszy rozmiar od tabletu A4, ale również oferuje dużą powierzchnię roboczą; po to rozwiązanie najczęściej sięgają profesjonaliści; tablet w rozmiarze A6 - najmniejszy, ale zapewniający największą precyzję; to rozwiązanie docenią przede wszystkim osoby zajmujące retuszem i pracujące z detalami; dla początkujących używanie go może być jednak sporym wyzwaniem.

Poza rozmiarem obszaru roboczego ważne jest również, by odzwierciedlał on parametry monitora, zwłaszcza jeśli korzystamy z urządzenia bezekranowego. Dysproporcja pomiędzy nimi utrudnia prace i nie pozwala na precyzyjne odwzorowanie tego, nad czym pracujemy.

Ostatnimi, ale nie mniej ważnymi parametrami, o jakich warto pamiętać to:

dokładność rysika - maksymalnie wartość ta nie powinna przekraczać 0,5 mm, ale im niżej tym większa dokładność "piórka";

- maksymalnie wartość ta nie powinna przekraczać 0,5 mm, ale im niżej tym większa dokładność "piórka"; wysokość odczytu - paramter mówiący o tym, na jaką odległość trzeba zbliżyć rysik do powierzchni roboczej; zazwyczaj jest to 9–10 mm;

- paramter mówiący o tym, na jaką odległość trzeba zbliżyć rysik do powierzchni roboczej; zazwyczaj jest to 9–10 mm; próbkowanie - oznacza prędkość odczytu rysika, czyli dokładność, z jaką tablet odczytuje szybkie ruchy; im wyższy parametr — tym większa dokładność;

- oznacza prędkość odczytu rysika, czyli dokładność, z jaką tablet odczytuje szybkie ruchy; im wyższy parametr — tym większa dokładność; czułość nacisku - im większa, tym lepsza, pozwala na dokładniejsze odwzorowanie siły, z jaką naciskamy rysikiem na powierzchnię roboczą, a co za tym idzie, np. jak grubą linię rysujemy.

Tablet graficzny Wacom a inne marki

Najpopularniejszym rozwiązaniem dostępnym na rynku są tablety Wacom, które cenią zarówno profesjonaliści, jak i hobbyści. To pionier w dziedzinie tabletów graficznych, a w ofercie znajdziemy zarówno tańsze tablety bezekranowe dla początkujących, jak i modele z rozwiązania z najwyższej półki dedykowane najbardziej wymagającym artystom.

Alternatywą dla nich mogą być tablety Huion, które są godne polecenia oczątkującym. Kusi przede wszystkim cena — modele ekranowe są ok. 3 razy tańsze niż te Wacoma. Mają mniej funkcji, ale w przypadku osób, które dopiero zaczynają, może się to okazać korzyścią, ponieważ nie przepłacimy za rzeczy, z których i tak nie potrafimy w pełni korzystać.

Na rynku znajdziemy również inne marki tabletów, głównie dostępnych w dyskontach. To tanie rozwiązania, jednak ciężko jednoznacznie ocenić ich jakość. Przed zakupem warto się zastanowić, czy nie lepiej dopłacić 100–200 zł do tabletu renomowanej marki, jak Wacom czy Huion.

iPad i Surface Pro, jako tablet graficzny

Zwykły tablet raczej nie zastąpi tabletu graficznego, przede wszystkim na niską czułość i problem ze znalezieniem odpowiedniego rysika, który będzie kompatybilny z ekranem tabletu. Jednak wielu artystów poleca początkującym rozważanie zakupu iPada, iPada Pro lub Surface’a Pro, jako solidną alternatywę dla tabletu graficznego.

To rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim dla osób, które potrzebują jednego, bardziej uniwersalnego sprzętu lub nie są pewne, czy spodoba im się cyfrowa obróbka grafiki, zdjęć oraz rysowanie. Zarówno Apple jak i Microsoft dołożyli wszelkich starań, by tablety oraz sprzedawane do nich rysiki spełniły oczekiwania artystów.

Dużym plusem jest to, że np. Surface Pro może posłużyć jako pełnoprawny komputer z systemem Windows, więc inwestując w niego, zyskujemy naprawdę solidny sprzęt. Jednak zawsze warto zastanowić się, które urządzenie spełni faktycznie nasze oczekiwania.

Najważniejszym parametrem zawsze powinien być stosunek ceny do jakości urządzenia oraz oferowanych przez niego funkcji. Najtańsze tablety graficzne mogą szybko zniechęcić początkujących użytkowników, ale z drugiej strony nie warto przepłacać za sprzęt, którego nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać. Mamy nadzieję, że wiecie już jaki tablet graficzny wybrać dla początkującego.