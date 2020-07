Odkurzacz samochodowy. Jaki wybrać? Oto kilka cennych wskazówek

Odkurzacz samochodowy — jaki wybrać, aby utrzymać w naszym pojeździe czystość i porządek? Współczesny rynek proponuje sporo urządzeń, dzięki którym każdy kto wsiądzie do naszego auta zwróci uwagę na jego schludne i estetyczne wnętrze. To, jakie urządzenie będzie dla nas najlepsze, zależy między innymi od tego, jaki sposób zasilania odpowiada nam najbardziej. Ważne będą także dodatkowe funkcje i parametry.

Zdecydowana większość kierowców stawia na higieniczne i zadbane wnętrze swojego samochodu. Właściciele aut wiedzą bowiem, że dbanie o pojazd skutkuje nie tylko jego eleganckim wyglądem, ale także zwiększa szanse na to, że posłuży nam jeszcze przez wiele lat. Im dłużej będziemy dbać o samochód, tym później będziemy zmuszeni go wymienić.

Wszystkim, którym zależy na szybkim i dokładnym wyczyszczeniu swojego pojazdu z pewnością przyda się odkurzacz samochodowy. Urządzenie to jest poręczne, a jego specjalny kształt pozwoli na dotarcie do najtrudniej dostępnych zakamarków. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie tego rodzaju sprzętu.

Odkurzacz samochodowy. Jaki wybrać? Rodzaje

Odkurzacze samochodowe dzielimy na trzy rodzaje — akumulatorowe, zasilane z gniazdka sieciowego oraz zasilane z gniazdka zapalniczki. To właśnie od rodzaju zasilania urządzenia, zależy m.in. jego waga i czas pracy.

Odkurzacz akumulatorowy - to właśnie po tego rodzaju sprzęt najczęściej sięgają kierowcy. Nic dziwnego — nie ograniczają ich żadne kable. Tego rodzaju odkurzacz można zabrać ze sobą w każdą podróż bez potrzeby martwienia się o dostępność gniazdek elektrycznych. W dodatku, bezprzewodowym urządzeniem bardzo łatwo się manewruje, dzięki czemu dotrzemy nim do najtrudniej dostępnych zakamarków. Ze względu na rodzaj zasilania, odkurzacz nie należy do lekkich. Czas użytkowania na jednym ładowaniu zależy od mocy akumulatora.

- to właśnie po tego rodzaju sprzęt najczęściej sięgają kierowcy. Nic dziwnego — nie ograniczają ich żadne kable. Tego rodzaju odkurzacz można zabrać ze sobą w każdą podróż bez potrzeby martwienia się o dostępność gniazdek elektrycznych. W dodatku, bezprzewodowym urządzeniem bardzo łatwo się manewruje, dzięki czemu dotrzemy nim do najtrudniej dostępnych zakamarków. Ze względu na rodzaj zasilania, odkurzacz nie należy do lekkich. Czas użytkowania na jednym ładowaniu zależy od mocy akumulatora. Odkurzacz zasilany z gniazdka sieciowego - klasyczny odkurzacz, dedykowany wszystkim kierowcom, którzy prace porządkowe uwielbiają wykonywać w garażu. Jest on niezwykle skuteczny ze względu na swoją moc. Przed dokonaniem zakupu, warto upewnić się, czy sprzęt wyposażony jest w dodatkowe ssawki i szczotki. Pamiętajmy, aby wybrać możliwie lekkie urządzenie. Cięższe odkurzacze zwiększają ryzyko, iż podczas sprzątania obijemy nimi swój samochód.

- klasyczny odkurzacz, dedykowany wszystkim kierowcom, którzy prace porządkowe uwielbiają wykonywać w garażu. Jest on niezwykle skuteczny ze względu na swoją moc. Przed dokonaniem zakupu, warto upewnić się, czy sprzęt wyposażony jest w dodatkowe ssawki i szczotki. Pamiętajmy, aby wybrać możliwie lekkie urządzenie. Cięższe odkurzacze zwiększają ryzyko, iż podczas sprzątania obijemy nimi swój samochód. Odkurzacz zasilany z gniazdka zapalniczki - trzecie, coraz bardziej popularne urządzenie, które charakteryzuje się większą siłą ssania niż klasyczny odkurzacz akumulatorowy oraz stałą pracą. Jego największą wadą z pewnością jest kabel, który może się plątać i przeszkadzać nam podczas sprzątania. Przed dokonaniem zakupu tego rodzaju sprzętu, warto pamiętać, że wykorzystuje on moc akumulatora w samochodzie, przez co możemy doprowadzić do jego szybkiego wyczerpania.

Odkurzacz samochodowy. Jaki wybrać? Podpowiadamy

Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie odkurzacza samochodowego.

Czas pracy na akumulatorze - jeśli zdecydowaliśmy się na zakup urządzenia bezprzewodowego, to koniecznie zwróćmy uwagę na czas jego ładowania i pracy na pełnym akumulatorze, gdyż różnice pomiędzy modelami mogą być naprawdę ogromne. Zdarzają się takie, które po długim ładowaniu starczą nam zaledwie na kilkanaście minut. Wybierzmy sprzęt, który pozwoli nam na długie i dokładne posprzątanie naszego samochodu. Ważne, aby bateria naładowała się w kilka godzin. Unikajmy modeli, którym do pełnego naładowania potrzebny jest prawie cały dzień.

- jeśli zdecydowaliśmy się na zakup urządzenia bezprzewodowego, to koniecznie zwróćmy uwagę na czas jego ładowania i pracy na pełnym akumulatorze, gdyż różnice pomiędzy modelami mogą być naprawdę ogromne. Zdarzają się takie, które po długim ładowaniu starczą nam zaledwie na kilkanaście minut. Wybierzmy sprzęt, który pozwoli nam na długie i dokładne posprzątanie naszego samochodu. Ważne, aby bateria naładowała się w kilka godzin. Unikajmy modeli, którym do pełnego naładowania potrzebny jest prawie cały dzień. Solidna obudowa - jest zdecydowanie bardzo ważna. Na rynku możemy natrafić na modele, które wykonane są ze słabej jakości tworzywa. Pamiętajmy, że wytrzymała obudowa może uchronić nasz odkurzacz przed różnego rodzaju awariami.

- jest zdecydowanie bardzo ważna. Na rynku możemy natrafić na modele, które wykonane są ze słabej jakości tworzywa. Pamiętajmy, że wytrzymała obudowa może uchronić nasz odkurzacz przed różnego rodzaju awariami. Moc - możliwość regulacji mocy to z pewnością jedna z najważniejszych kwestii. Nie zawsze musimy pracować na maksymalnych obrotach, czasem do posprzątania wnętrza samochodu wystarczy nam niższa moc. Dzięki temu akumulator będzie wyczerpywał się wolniej i oszczędzimy energię.

- możliwość regulacji mocy to z pewnością jedna z najważniejszych kwestii. Nie zawsze musimy pracować na maksymalnych obrotach, czasem do posprzątania wnętrza samochodu wystarczy nam niższa moc. Dzięki temu akumulator będzie wyczerpywał się wolniej i oszczędzimy energię. Waga - nie powinna przekraczać dwóch kilogramów. Im lżejszy sprzęt, tym łatwiej będzie nam się pracować. Ciężkie urządzenia mogą być niezwykle uciążliwe, zwłaszcza, kiedy będziemy je trzymać w jednej ręce i w niewygodnych pozycjach.

- nie powinna przekraczać dwóch kilogramów. Im lżejszy sprzęt, tym łatwiej będzie nam się pracować. Ciężkie urządzenia mogą być niezwykle uciążliwe, zwłaszcza, kiedy będziemy je trzymać w jednej ręce i w niewygodnych pozycjach. Końcówki - urządzenia ręczne powinny posiadać kilka końcówek do wyboru. Do odkurzania tylnej kanapy i foteli przyda nam się szersza szczotka, natomiast w przypadku trudniej dostępnych miejsc znakomicie sprawdzą się ssawki szczelinowe. Im większą ilość końcówek będziemy posiadać, tym większa szansa na to, że doprowadzimy nasz pojazd do idealnego stanu.

- urządzenia ręczne powinny posiadać kilka końcówek do wyboru. Do odkurzania tylnej kanapy i foteli przyda nam się szersza szczotka, natomiast w przypadku trudniej dostępnych miejsc znakomicie sprawdzą się ssawki szczelinowe. Im większą ilość końcówek będziemy posiadać, tym większa szansa na to, że doprowadzimy nasz pojazd do idealnego stanu. Filtr powietrza - powinien stanowić podstawowe wyposażenie dobrego odkurzacza samochodowego. Ważne, aby usunięty przez nas kurz nie wyleciał w powietrze z drugiej strony. Sprawne filtrowanie kurzu może stanowić receptę na długowieczność naszego urządzenia.

- powinien stanowić podstawowe wyposażenie dobrego odkurzacza samochodowego. Ważne, aby usunięty przez nas kurz nie wyleciał w powietrze z drugiej strony. Sprawne filtrowanie kurzu może stanowić receptę na długowieczność naszego urządzenia. Zbiornik na kurz i zanieczyszczenia - to bardzo ważne, by był pojemny. Raczej każdy kierowca chciałby wyczyścić swój samochód bez konieczności opróżniania zbiornika w trakcie pracy. Ręczne urządzenia będą wyposażone w mniejsze pojemniki o pojemności około 0,2 litra. Zbiornik umożliwiający nam dłuższą pracę powinien posiadać objętość co najmniej 0,5 l.

Odkurzacz samochodowy. Dodatkowe funkcje

Wybierając się do sklepu w celu zakupienia odkurzacza samochodowego, warto abyśmy pamiętali o zwróceniu uwagi na jego dodatkowe funkcje. Nowoczesne urządzenia powinny mieć możliwość odkurzania płynów, co idealnie sprawdzi się w przypadku naniesionego do auta błota, czy roztopionego śniegu.

Znakomitym wyborem będzie również odkurzacz posiadający zmywalny filtr. W takim przypadku nie będziemy zmuszani do regularnej wymiany tego elementu. Wystarczy, że będziemy go cyklicznie czyścić.

Wśród dodatkowych opcji warto wyróżnić również funkcję prania. Niezwykle przydatna będzie też stacja dokująca.

Poniżej przedstawiamy listę dziesięciu odkurzaczy samochodowych cieszących się sporą popularnością i dobra opinią wśród kierowców.

Odkurzacz Black&Decker PD1200AV — około 160 zł

Odkurzacz Bosch BHN14090 Move - około 250 zł

Odkurzacz Gas 18V-10 L BOSCH — około 400 zł

Odkurzacz Dewalt DCV517N 18V XR — około 500 zł

Odkurzacz Hoover Ultra Vortex MBC500UV — około 400 zł

Odkurzacz Electrolux Rapido ZB5106B — około 280 zł

Odkurzacz Black&Decker PD1820L-QW — około 350 zł

Odkurzacz Clatronic HS2631 — około 100 zł

Odkurzacz Concept VP4370 Wet & Dry Perfect Clean — około 250 zł

Odkurzacz Sencor SVC 190 R — około 130 zł

