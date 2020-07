HBO GO wietrzy bibliotekę. Blisko 40 filmów zniknie z platformy do końca lipca

HBO GO zabiera się za letnie porządki. Do końca lipca z platformy zniknie blisko 40 tytułów. To ostatnie chwile na to, aby obejrzeć taki hity jak "Złap mnie, jeśli potrafisz", "Wściekły byk", "Toy Story 3", "Berek" czy też trzy części serii "X-Men".