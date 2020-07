Polsat to już nie tylko telewizja i internet. Firma zachęca do przejścia na fotowoltaikę

Instalacje fotowoltaiczne ESOLEO skierowane są do wszystkich, którzy chcą produkować swój własny prąd i szukają niezawodnego i renomowanego rozwiązania. Posiadanie własnej „elektrowni słonecznej” pozwala płacić nawet do 95 proc. mniej za rachunki za prąd, co przy miesięcznych opłatach w wysokości ok. 250 zł, po kilkunastu latach może przynieść nawet 100 000 zł oszczędności. Oferta ESOLEO dostępna jest w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu w całej Polsce i zapewnia kompleksowe rozwiązanie i obsługę w zakresie instalacji fotowoltaicznych, w tym również przygotowanie niezbędnych dokumentów, montaż i wsparcie techniczne, dzięki czemu klient może już tylko cieszyć się z uzyskanych benefitów.

