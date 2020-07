Ekspres do kawy - jaki wybrać? Wyjaśniamy, czym się różnią poszczególne rodzaje

Ekspres do kawy to najprostszy sposób na to, by cieszyć się smaczną kawą, nawet jeśli naszym umiejętnościom sporo brakuje do profesjonalnego baristy. Jednak przed zakupem, warto się zastanowić, jakich funkcji tego typu urządzenia potrzebujemy, jakie są nasze umiejętności oraz kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć. Podpowiadamy, jaki ekspres do kaw wybrać.

Ekspres do kawy — rodzaje

Ekspresy do kawy różnią się między sobą przede wszystkim sposobem przygotowania napoju. Za tym idą również różnice w cenie urządzenia oraz jakość otrzymanej kawy. Najprościej możemy podzielić ekspresy na trzy grupy:

ekspresy ciśnieniowo — przelewowe (kombinowane),

ekspresy ciśnieniowe,

ekspresy przelewowe.

Najprostsze w obsłudze, a przy tym najtańsze przy zakupie są ekspresy przelewowe. Smak napoju przypomina kawę po turecku (mielone ziarna zalane wrzątkiem), jednak dzięki zastosowaniu filtra — na dni szklanki nie zobaczymy fusów. Ekspres zalewamy wrzątkiem, a kawa powoli filtruje się do dzbanka. To rozwiązanie sprawdza się, jeśli jednorazowo przygotowujemy większe ilości kawy, dlatego często goszczą w biurach.

Do wad należy jednak długi proces parzenia kawy (nawet do 15 min), a jakość napoju jest oceniana przez smakoszy za znacznie gorszą niż zaparzonego z użyciem innego ekspresu. Powodem tego jest najprędzej fakt, że do ekspresu przelewowego używamy mielonej kawy. Jeśli zależy nam na świeżo zmielonych ziarnach — musimy dodatkowo kupić młynek do kawy.

Tak przygotowywana kawa zawiera również toksyny, które sprawiają, że napój jest gorzki, ale zawartość kofeiny jest niemal dwukrotnie wyższa niż w przypadku ekspresów ciśnieniowych.

Ekspres do kawy ciśnieniowy — jaki wybrać?

Ekspresom ciśnieniowym i kombinowanym warto poświęcić cały akapit, ponieważ wyróżniamy kilkanaście rodzajów wewnątrz tej grupy. Tak więc ekspresy ciśnieniowe dzielimy na:

kawiarki,

ekspresy kolbowe (półautomatyczne),

automatyczne (wolnostojące i do zabudowy),

kapsułkowe.

Kawiarka to najprostsza forma ekspresu ciśnieniowego i służy do przygotowywania tradycyjnej włoskiej kawy. Napój ma mocny aromat i smak, ale nie ma pianki charakterystycznej dla espresso.

(fot. materiały prasowe)

Przygotowanie kawy polega na wlaniu wody do dolnego pojemnika oraz mielonej kawy do górnej jego części. Następnie Podgrzewamy całość, a ciśnienie wywarzane przez parę wodną powoduje przetłoczenie wody do góry, przez kawę. W zależności od wielkości kawiarki możemy przygotować od 1 do 6 filiżanek napoju.

Podobnie, jak w przypadku ekspresu przelewowego, parzenie kawy trwa dosyć długo (nawet do 15 min), jednak niewątpliwą zaletą kawiarki jest jej niska cena oraz brak kosztów konserwacji.

Ekspresy kolbowe to propozycja dla osób, które lubią brać udział w rytualne parzenia kawy. Nazywane również kolbowymi lub półautomatycznymi, wymagają nieco umiejętności, by prawidłowo zaparzyć w nich ulubiony napój. Z drugiej strony oferują przy tym znacznie więcej możliwości niż kawiarki czy ekspresy przelewowe. Ekspresy kolbowe mogą być stosowane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalnych baristów.

Ekspresy kolbowe oferują lepszą jednostkę zaparzającą, regulację temperatury czy (często) dyszę do spieniania mleka. To z pewnością rozwiązanie wymagające od nas o wiele większego zaangażowania, jednak może dawać satysfakcję. Do ich wad jednak możemy zaliczyć trudność czyszczenia, ale zaletą jest cena — zwykle między 200 a 1000 zł.

Miłośnicy nowoczesnych rozwiązań mogą zdecydować się na ekspres kombinowany, czyli ciśnieniowo-przelewowy. Składa się z dwóch elementów, które pozwalają zaparzać napój na dwa odmienne sposoby. Często wyposażone są w dodatkowe funkcje, które mają usprawnić nam cały proces, w tym:

programator czasowy,

filtr do wody,

automatyczne dozowanie wody i kawy,

samoczyszczenie,

dysza do spieniania mleka.

Jeśli wciąż zastanawiacie się, jaki ekspres do kawy wybrać, kolejną opcją może być ekspres kapsułkowy. To najprostsze automatyczne ekspresy ciśnieniowe, chociaż do ich używania konieczne są specjalne kawy w kapsułkach — różne w zależności od producenta sprzętu. Aby przygotować napój, wkładamy kapsułkę, wybieramy odpowiedni program i gotowe. Jedna porcja naszego napoju pojawia się w ciągu minuty — dwóch.

(fot. materiały prasowe)

Dzięki ekspresom kapsułkowym bez dodatkowych umiejętności możemy przygotować kawę z mlekiem, espresso, latte i wiele innych napojów. Przed wyborem tego typu urządzenia, warto zwrócić uwagę, z jakimi producentami napojów współpracuje dana firma, ponieważ kapsułki innych firm zazwyczaj nie pasują.

Do ich zalet należy niska cena, niewielki rozmiar, a także różnorodność przygotowywanych smaków napojów. Jednak te ostatnie są stosunkowo drogie, jeśli przeliczymy cenę filiżanki w porównaniu z kawą mieloną. Wiele osób uważa również, że smak kapsułkowej kawy nie dorównuje temu ze świeżo mielonych ziaren.

Najbardziej wymagający konsumenci powinni zdecydować się na ciśnieniowy ekspres automatyczny. Mimo że tego typu rozwiązania są najdroższymi na rynku, to jednak cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na najwyższą jakość przygotowywanego napoju przy jednocześnie prostej obsłudze.

(fot. materiały prasowe)

Ich wadą jest wysoka cena, spore rozmiary oraz okresowe czynności konserwacyjne, jednak na rynku dostępne są modele wolnostojące oraz do zabudowy, więc jeśli wcześniej zaplanujemy zakup, to bez trudu powinniśmy być w stanie znaleźć miejsce dla automatycznego ekspresu ciśnieniowego nawet w mniejszej kuchni.

O jakości przygotowywanego napoju świadczy świeżo zmielone ziarno, dlatego warto zdecydować się na zakup ekspresu z młynkiem. Dobrym wyborem będzie również model z filtrem do wody oraz regulacją, która pozwoli wybrać wszystkie najważniejsze parametry parzonej kawy.

Ekspres do kawy — jaki wybrać?

Wybór ekspresu do kawy nie jest łatwy, ale to, na co szczególnie chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę, to wzięcie pod uwagę własnych oczekiwań oraz budżetu. Warto również pomyśleć o rozwiązaniu, które będzie łatwe w użyciu oraz w czyszczeniu. Jeśli konserwacja ekspresu będzie zbyt pracochłonna, możecie zniechęcić się do parzenia jej w domu.

Wśród najbardziej cenionych producentów ekspresów warto wymienić m.in.: Saeco, Phillips, Bosch, Siemens, De’Longi oraz Lelit. Pamiętajcie, że nie da się wskazać jednego czy dwóch modeli ekspresów, które sprostają wymaganiom każdego kupującego, dlatego najlepiej jest zastanowić się nad tym, czego konkretnie oczekujemy i jaką kawę lubimy najbardziej. Jeżeli np. jesteśmy miłośnikami espresso, ekspres ze spieniaczem mleka będzie zbędnym wydatkiem

Przed zakupem zawsze warto również zapoznać się z opiniami na temat konkretnego sprzętu, których nie brakuje w sieci. Mamy nadzieję, że nasz poradnik rzucił światło, na to, jaki ekspres do kawy wybrać. Jeżeli potrzebujecie dodatkowych podpowiedzi, zajrzyjcie do naszych innych tekstów: