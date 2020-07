Elon Musk znów ostrzega przed sztuczną inteligencją. "Jesteście głupsi, niż myślicie"

Elon Musk, właściciel takich firm jak Tesla czy SpaceX słynie nie tylko ze swoich nowatorskich pomysłów, ale także z kontrowersyjnych wypowiedzi. Charyzmatyczny miliarder po raz kolejny zabrał głos w sprawie sztucznej inteligencji. Jego zdaniem, ludzkość powinna się jej obawiać, a zagrożenie, jakie niesie za sobą AI jest większe, niż w przypadku broni jądrowej.

W opinii Muska, niebezpieczeństwo, jakie niosą za sobą możliwości sztucznej inteligencji najbardziej bagatelizują ludzie inteligentni. — Jeśli sądzicie, że komputer nie może stać się mądrzejszy od was, to jesteście głupsi, niż myślicie — mówi miliarder cytowany przez Business Insider.

Zdaniem szefa Tesli, AI rozwija się w niezwykle szybkim tempie i powinniśmy być zaniepokojeni tym, w którą stronę zmierza. — Walę w ten bęben od dekady — komentuje. Jak podaje dziennik "The Independent", Elon Musk przyznał ostatnio w wywiadzie dla "The New York Times", że sztuczna inteligencja powinna stać się mądrzejsza od ludzi już za około 5 lat.

Kontrowersyjny filantrop od wielu lat przestrzega przed niekontrolowanym rozwojem AI. Warto przypomnieć, że to on stoi za niezwykle ambitnym programem o nazwie Neuralink. Jego celem jest stworzenie chipa, który umieszczony w mózgu, pozwoli na jego bezpośrednią komunikację z komputerem. Musk ogłosił niedawno, że nowoczesna technologia pozwoli m.in. na streamowanie muzyki do mózgu.