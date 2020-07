LG wprowadzi do sprzedaży telewizor microLED. Raczej nie dla zwykłych śmiertelników

Technologia microLED powoli wkracza do branży telewizorów, ale raczej jeszcze długo nie stanie się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Może o tym, chociażby świadczyć najnowszy telewizor LG, który już wkrótce trafi do sprzedaży. Będzie to 163-calowy model zbudowany z kilku mniejszych modułów.

LSAB009, czyli opisywany telewizor LG microLED pozwoli na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K o rozstawie pikseli 0,9 mm. Technologia microLG pozwala na stworzenie ekranu o jeszcze większym zagęszczeniu pikseli na cal.

To oznacza obraz o wiele ostrzejszy niż w przypadku telewizorów typu OLED czy LCD. Taki telewizor będzie również charakteryzował się kontrastem na poziomie 100000:1 oraz jasnością do 1200 nitów.

Taki telewizor z pewnością jest w stanie zapewnić kinowe wrażenia, chociaż 163-cale nie tak łatwo zmieścić w większości mieszkań. Oczywiście to jednak najmniejszy problem, ponieważ jego cena wciąż pozostaje nieznana. Możemy jedynie domyślać się, że cena będzie dosyć wygórowana i może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

LG nie ogłosiło jeszcze daty premiery produktu, ale niektóre źródła podały, że rozpocznie się ona w sierpniu tego roku. Podobnie jak Samsung, Sony i Konka, którzy już wprowadzili na rynek telewizory microLED, LG wydaje się celować w wysokiej klasy instalacje domowe.