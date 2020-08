Ciśnieniomierz - jak wybrać najlepszy model? Podpowiadamy

Ciśnieniomierz — jak wybrać najlepszy model? To pytanie często zadawane przez wszystkich tych, którzy z własnej woli lub za radą specjalisty postanowili zadbać o swoje zdrowie. Regularne sprawdzanie ciśnienia i zapisywanie pomiarów nie jest bowiem czasochłonne, a może okazać się niezwykle pomocne w wykryciu różnego rodzaju problemów zdrowotnych.

Współczesny rynek oferuje ogromny wachlarz elektrycznych ciśnieniomierzy. Aż ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze kilkanaście lat temu, aby zmierzyć ciśnienie, korzystaliśmy z klasycznych urządzeń wyposażonych w pompkę i słuchawki, a robiliśmy to zazwyczaj w gabinecie lekarskim. Dziś jest zupełnie inaczej — owe narzędzie cieszy się rosnącą popularnością i znajduje swoje miejsce na półce w coraz większej ilości domów.

Spory wybór ciśnieniomierzy sprawia, że kupujący mają duże problemy z dokonaniem właściwego wyboru. Poniżej postaramy się wyjaśnić, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu tego niezwykle przydatnego urządzenia.

Ciśnieniomierz — jak wybrać najlepszy model?

Obecnie możemy wyróżnić cztery główne typy ciśnieniomierzy, które wyodrębniamy ze względu na sposób ich działania. Są to wersje zegarowe, rtęciowe, Hi-End oraz elektroniczne. Te ostatnie cieszą się na rynku największą popularnością. Automatyczne elektroniczne aparaty do mierzenia ciśnienia obarczone są ryzykiem błędu pomiaru, jednak w zupełności wystarczą do domowego użytku. Pozostałe wymienione typy z reguły nie są polecane do wykonywania samodzielnych badań.

Ciśnieniomierz zegarowy (YouTube)

Elektroniczne ciśnieniomierze możemy podzielić na naramienne i nadgarstkowe. Cechuje je przede wszystkim prostota w obsłudze — urządzenia wystarczy nałożyć na ramię lub nadgarstek, zapiąć i uruchomić mechanizm. Sprzęt wykona za nas wszystkie czynności i już po chwili ujrzymy wyniki na wyświetlaczu.

Praktycznie wszystkie elektroniczne modele wyposażone są w duży i czytelny ekran służący do wyświetlania wyników pomiaru. Większość tego typu urządzeń zapewni nam również pomiar tętna. Wśród największych wad elektronicznych aparatów do mierzenia ciśnienia wymienia się przede wszystkim wysoką cenę oraz konieczność wymiany baterii. Warto podkreślić, że przy niskim stanie energii, narzędzie może pokazywać nam błędne pomiary.

Ciśnieniomierz — jaki wybrać? Naramienny czy nadgarstkowy?

Lekarze i specjaliści nie mają wątpliwości i w większości przypadków rekomendują aparaty naramienne. Są one bowiem dokładniejsze w wykonywaniu pomiarów ciśnienia krwi. Te drugie zalecane są zwykle osobom otyłym lub wszystkim innym, których sprawność ruchowa jest wysoce ograniczona. Ponadto nadgarstkowe aparaty polecane są osobom, które muszą mierzyć ciśnienie kilka razy dziennie, a także często podróżują.

Choć wygoda i prostota w obsłudze z pewnością stoją po stronie ciśnieniomierzy nadgarstkowych, to do ich największych wad możemy zaliczyć mniej precyzyjne wyniki, niż w przypadku innych wersji urządzeń.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy (YouTube)

Ciśnieniomierz — na co zwrócić uwagę przy zakupie?

1. Rozmiar mankietu

Wśród najistotniejszych kwestii, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy zakupie odpowiedniego urządzenia jest rodzaj stosowanego mankietu. Należy pamiętać, że jeśli model będzie za duży lub za mały, możemy mieć problem z dokonaniem właściwego pomiaru ciśnienia.

W przypadku zbyt małego mankietu, błąd pomiarowy może sięgnąć nawet 15 mm Hg, z kolei zbyt duży spowoduje, że narzędzie wskaże nam zaniżony wynik nawet do 30 mm Hg. To niezwykle istotne, gdyż błędne pomiary mogą doprowadzić m.in. do nieprawidłowego doboru leków.

Przed dokonaniem zakupy koniecznie zmierzmy obwód swojego ramienia — mankiet powinien mieścić się w jego granicach.

Ciśnieniomierz naramienny (YouTube)

2. Zasilanie

Zarówno ciśnieniomierze naramienne, jak i nadgarstkowe, posiadają zasilanie bateryjne. Najczęściej do prawidłowego działania urządzenia potrzebne nam będzie kilka baterii AA lub AAA. Warto zauważyć, że w przypadku wersji naramiennych, coraz częściej możemy spotkać się z modelami, które oprócz klasycznego zasilania bateryjnego, posiadają również kabel sieciowy. Pełen poziom naładowania zagwarantuje użytkownikom brak błędów przy pomiarze ciśnienia. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na bateriach.

3. Dodatkowe funkcje

Poniżej przedstawiamy szereg dodatkowych funkcji, które są bardzo pomocne przy prowadzeniu dziennika pomiarów.

Pomiar wielokrotny - urządzenie w trakcie krótkich odstępów wykonuje kilka pomiarów ciśnienia naraz, następnie wyświetla nam ich średnią, która może być bardziej miarodajna, niż jednorazowe badanie.

- urządzenie w trakcie krótkich odstępów wykonuje kilka pomiarów ciśnienia naraz, następnie wyświetla nam ich średnią, która może być bardziej miarodajna, niż jednorazowe badanie. Wykrywanie ruchu ciała - zazwyczaj, kiedy mierzymy ciśnienie krwi, powinniśmy unikać rozmów oraz niepotrzebnego ruchu, gdyż wyświetlacz może ukazać nam błędny odczyt. Model z funkcją wykrywania ruchu niweluje wszelkie nieprawidłowości i podaje poprawny wynik nawet w przypadku, gdy podczas pomiaru nie byliśmy wystarczająco skupieni.

- zazwyczaj, kiedy mierzymy ciśnienie krwi, powinniśmy unikać rozmów oraz niepotrzebnego ruchu, gdyż wyświetlacz może ukazać nam błędny odczyt. Model z funkcją wykrywania ruchu niweluje wszelkie nieprawidłowości i podaje poprawny wynik nawet w przypadku, gdy podczas pomiaru nie byliśmy wystarczająco skupieni. Zapisywanie pomiarów - znakomita funkcja dla wszystkich tych, którzy preferują porównywanie swoich wyników. Urządzenia posiadające tą opcję, zapisują wszystkie pomiary wraz z datą, co jest niezwykle pomocne w śledzeniu wszelkich zmian w ciśnieniu.

- znakomita funkcja dla wszystkich tych, którzy preferują porównywanie swoich wyników. Urządzenia posiadające tą opcję, zapisują wszystkie pomiary wraz z datą, co jest niezwykle pomocne w śledzeniu wszelkich zmian w ciśnieniu. Ręczne ustawianie ciśnienia w rękawie - z pewnością przyda się tym, którzy nie lubią zbyt mocno ściśniętego mankietu. Ta opcja skróci czas badania i zdecydowanie poprawi jego komfort.

- z pewnością przyda się tym, którzy nie lubią zbyt mocno ściśniętego mankietu. Ta opcja skróci czas badania i zdecydowanie poprawi jego komfort. Wykrywanie błędów - ta funkcja pozwoli nam wyeliminować wszelkie błędy podczas pomiarów.

- ta funkcja pozwoli nam wyeliminować wszelkie błędy podczas pomiarów. Wykrywanie arytmii - modele wyposażone w tę funkcję wykrywają nieregularności pulsu, które powinny być dla nas oznaką, iż musimy udać się do specjalisty.

- modele wyposażone w tę funkcję wykrywają nieregularności pulsu, które powinny być dla nas oznaką, iż musimy udać się do specjalisty. Przypomnienie - urządzenie z opcją alarmu przypomni nam o pomiarze ciśnienia, jak również o zażyciu codziennej dawki leków.

- urządzenie z opcją alarmu przypomni nam o pomiarze ciśnienia, jak również o zażyciu codziennej dawki leków. Klasyfikacja pomiarów - aparat poinformuje nas, czy nasze ciśnienie jest prawidłowe czy są z nim problemy.

- aparat poinformuje nas, czy nasze ciśnienie jest prawidłowe czy są z nim problemy. Komunikaty głosowe - opcja, które w szczególności przyda się osobom starszym i tym, które mają problemy ze wzrokiem. Tego typu urządzenia wydają polecenia, jak również informują o wynikach badań w języku polskim.

- opcja, które w szczególności przyda się osobom starszym i tym, które mają problemy ze wzrokiem. Tego typu urządzenia wydają polecenia, jak również informują o wynikach badań w języku polskim. Wskaźnik zużycia baterii - informuje nas o niskim poziomie energii, który może wpłynąć na błędny pomiar.

Kwota, którą musimy zapłacić za standardowy ciśnieniomierz elektroniczny waha się pomiędzy 100 a 200 złotych. Za lepsze modele możemy zapłacić nawet kilkaset złotych. Przed dokonaniem zakupu warto zorientować się, czy cena urządzenia jest adekwatna do jego możliwości.

