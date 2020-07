Xiaomi nie zwalnia tempa. Nowy, duży telewizor wreszcie w Polsce

Jeśli szukaliście naprawdę przyzwoitego telewizora 4K Ultra HD za niewygórowane pieniądze, Xiaomi Mi TV 4S może być idealnym sprzętem dla was. Sprawdza się on dobrze zarówno w sporcie, jak i grach, całkiem OK przy serialach i filmach na Netflixie. Nie możemy oczekiwać, że za niecałe 2 tysiące otrzymamy jednak sprzęt dla koneserów kina. W swojej półce cenowej stosunek cena/jakość jest naprawdę wyjątkowo dobra.