HBO szykuje nowy serial. Opowie o szczepionce na koronawirusa

HBO stworzy fabularyzowany serial opowiadający o poszukiwaniu szczepionki na koronawirusa. Jak informują twórcy projektu, adaptacja książki "The First Shot" Brendana Borella przedstawi losy osób, które rzuciły wszystko, by ratować ludzkie życie. Widzowie zobaczą również, jakie wyzwania, zarówno medyczne, jak i polityczne, stoją przed naukowcami podczas produkcji leku.

Serial powstaje przy współpracy z firmą Hyperobject Industries, której założycielem jest nagrodzony Oscarem za scenariusz do filmu "Big Short” Adam McKay. Pracuje on jednocześnie nad kilkoma innymi projektami dla HBO. Wśród nich warto wymienić serial o Jeffreyu Epsteinie — amerykańskim multimilionerze skazanym za przestępstwa seksualne.

McKay pracuje również nad projektem pod tytułem "Showtime", opowiadającym o losach legendarnej drużyny koszykarskiej Los Angeles Lakers oraz remakiem głośnego koreańskiego filmu "Parasite".

Producentami wykonawczymi najnowszego serialu będą Borrell i Todd Schulman, znani z filmów z udziałem brytyjskiego komika Sachy Barona Coehna, jak m.in. "Borat" czy "Dyktator".

Jak na razie nieznany jest jeszcze tytuł produkcji. Nie wiemy również z ilu odcinków składać się będzie serial, a także kiedy nastąpi jego premiera.

Zobacz także: Netflix i Wiedźmin znów razem. Znamy tytuł nowego serialu