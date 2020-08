Dyktafon - jaki wybrać? Przedstawiamy kilka wskazówek

Dyktafon — jaki wybrać? To pytanie zadają sobie nie tylko profesjonalni dziennikarze i reporterzy, którzy chcą jak najwyraźniej odtworzyć słowa swoich rozmówców. Urządzenie tego typu znajdzie mnóstwo zastosowań w życiu codziennym. Sprzęt pomoże między innymi studentom, dla których będzie znakomitą alternatywą dla klasycznego zapisywania notatek, a także rodzicom, którzy zostawiając włączony dyktafon w pokoiku dziecięcym, nie przegapią pierwszych słów swoich małych podopiecznych.

Mogłoby się wydawać, że w dobie nowoczesnych smartfonów, dla których opcja nagrywania dźwięku jest po prostu standardem, zakup dyktafonu jest kompletnie zbyteczny — nic bardziej mylnego. Profesjonalne narzędzie oferuje nieporównywalnie lepszą jakość dźwięku, a także szereg dodatkowych i niezwykle przydatnych funkcji, które ciężko będzie znaleźć w telefonach komórkowych i tabletach.

To zupełnie jak w przypadku aparatów fotograficznych. Współczesne telefony mogą pochwalić się znakomitymi obiektywami i świetną jakością zdjęć, jednak fotografowie na różnego rodzaju sesje zabierają ze sobą profesjonalny sprzęt, bo to on w ich opinii jest gwarancją niepowtarzalnych zdjęć. Dokładnie tak samo jest z dyktafonem. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie, aby w pełni cieszyć się jego możliwościami.

Dyktafon — jaki wybrać? Podpowiadamy

Obecnie w ofercie producentów dyktafonów znajdziemy przede wszystkim modele cyfrowe. Są to nieduże i lekkie urządzenia, które bez większych problemów zmieszczą się torebce, plecaku czy nawet kieszeni. Dźwięk rejestrowany przez narzędzie zapisywany jest w formie plików audio na wbudowanej pamięci flash. Do najbardziej znanych formatów rejestracji zaliczymy: MP3, WMA oraz WAV. Te ostatnie zajmą najwięcej pamięci, jednak zagwarantują najlepszą jakość dźwięku.

Cyfrowe dyktafony wyposażone są w dwa rodzaje mikrofonów:

kierunkowe - zbierają dźwięk z jednego obszaru. Aby jak najdokładniej zarejestrować słowa rozmówcy, należy zwrócić urządzenie w jego stronę. To polecana opcja dla tych, którzy chcą wykorzystywać dyktafon przeważnie do indywidualnych rozmów.

- zbierają dźwięk z jednego obszaru. Aby jak najdokładniej zarejestrować słowa rozmówcy, należy zwrócić urządzenie w jego stronę. To polecana opcja dla tych, którzy chcą wykorzystywać dyktafon przeważnie do indywidualnych rozmów. wszechkierunkowe - przeznaczone do rejestrowania rozproszonego dźwięku. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się podczas nagrań w pomieszczeniach, mogąc uchwycić wypowiedzi kilku osób jednocześnie.

Dyktafon monofoniczny Olympus VN-541PC (RTV Euro AGD)

Lepsze modele wyposażone są w dwa mikrofony pozwalające na rejestrację nagrań w trybie stereo. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać niezwykle naturalną jakość zarejestrowanych dźwięków.

W zależności od modelu, dyktafony obsługują różne tryby rejestracji. Zazwyczaj mają one wpływ na jakość nagrania, a także jego długość. Im niższą jakość dźwięku wybierzemy, tym dłuższe nagranie umieścimy w pamięci urządzenia.

Dyktafon — jaki wybrać? Istotne parametry

Poniżej przedstawiamy elementy, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu urządzenia.

Pamięć - jeden z głównym powodów, dla których użytkownicy zrezygnowali z analogowych urządzeń. W ich przypadku, ograniczeniem była długość taśmy, na której rejestrowany był dźwięk. Aby móc cieszyć się długimi nagraniami, należało zaopatrzyć się w sporą ilość kaset. Problem zniknął wraz z rozwojem technologii. Współczesne dyktafony posiadają wbudowaną pamięć flash (zazwyczaj 4GB), pozwalającą pomieścić wiele godzin nagrań. Możemy natrafić także na lepsze modele z pojemnością 8 lub 16 GB. Dyktafony dysponują również wejściem na kartę pamięci — wówczas maksymalny czas zapisu ograniczony jest wyłącznie pojemnością owej karty.

- jeden z głównym powodów, dla których użytkownicy zrezygnowali z analogowych urządzeń. W ich przypadku, ograniczeniem była długość taśmy, na której rejestrowany był dźwięk. Aby móc cieszyć się długimi nagraniami, należało zaopatrzyć się w sporą ilość kaset. Problem zniknął wraz z rozwojem technologii. Współczesne dyktafony posiadają wbudowaną pamięć flash (zazwyczaj 4GB), pozwalającą pomieścić wiele godzin nagrań. Możemy natrafić także na lepsze modele z pojemnością 8 lub 16 GB. Dyktafony dysponują również wejściem na kartę pamięci — wówczas maksymalny czas zapisu ograniczony jest wyłącznie pojemnością owej karty. Bateria - niezwykle istotny parametr dyktafonu, od niego w końcu zależy, jak długo będziemy mogli pracować z naszym sprzętem. W zależności od modelu, urządzenia zasilane są bateriami (najczęściej AAA) lub wbudowanym akumulatorem.

- niezwykle istotny parametr dyktafonu, od niego w końcu zależy, jak długo będziemy mogli pracować z naszym sprzętem. W zależności od modelu, urządzenia zasilane są bateriami (najczęściej AAA) lub wbudowanym akumulatorem. Złącza - dobry i praktyczny dyktafon powinien posiadać złącze USB. Dzięki niemu połączymy nasze urządzenie z komputerem, w celu zarządzania zarejestrowanymi nagraniami. Warto, aby zakupiony przez nas model posiadał wejście na słuchawki, które umożliwią nam dyskretne odtwarzanie nagranych dźwięków. Dyktafon stereofoniczny Philips DVT2000 (RTV Euro AGD)

- dobry i praktyczny dyktafon powinien posiadać złącze USB. Dzięki niemu połączymy nasze urządzenie z komputerem, w celu zarządzania zarejestrowanymi nagraniami. Warto, aby zakupiony przez nas model posiadał wejście na słuchawki, które umożliwią nam dyskretne odtwarzanie nagranych dźwięków. Filtr - warto, aby nasz dyktafon był w niego wyposażony. Dzięki filtrowi górnoprzepustowemu, wyeliminowane zostaną bardzo niskie częstotliwości, które mogą być przyczyną wielu zakłóceń.

- warto, aby nasz dyktafon był w niego wyposażony. Dzięki filtrowi górnoprzepustowemu, wyeliminowane zostaną bardzo niskie częstotliwości, które mogą być przyczyną wielu zakłóceń. Redukcja szumów - niezwykle przydatna opcja pozwalająca na zniwelowanie szumów pochodzących z dworu czy np. domowego wiatraka.

- niezwykle przydatna opcja pozwalająca na zniwelowanie szumów pochodzących z dworu czy np. domowego wiatraka. Dodatkowe opcje - wśród nich warto wymienić funkcję "wyboru scen", która pozwoli nam dopasować tryb rejestracji dźwięku do konkretnych zastosowań. Na szczególną uwagę zasługuje również "aktywacja nagrywania głosem", po której włączeniu, nasz dyktafon rozpocznie nagrywanie, kiedy tylko wykryje głośniejszy dźwięk.

Dyktafon — jaki wybrać? Wybrane modele

Poniżej przedstawiamy listę modeli, które cieszą się sporą popularnością, a także dobrą opinią wśród użytkowników:

Olympus VN-541PC — około 200 złotych

Sony ICD-PX370 — około 250 złotych

Sony ICD-PX470 — około 350 złotych

Olympus VN-540 — około 160 złotych

Philips DVT1150 — około 160 złotych

Olympus WS-852 — około 300 złotych

Philips DVT1110 — około 140 złotych

Philips DVT2000 — około 240 złotych

Zobacz także:

1. Ekspres do kawy — jaki wybrać? Wyjaśniamy, czym się różnią poszczególne rodzaje

2. Klimatyzator domowy — jaki wybrać? Czym się różnią poszczególne rodzaje

3. Waga łazienkowa — jaką wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę

4. Odkurzacz samochodowy. Jaki wybrać? Oto kilka cennych wskazówek