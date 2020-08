Farelki - jaką wybrać? Przedstawiamy kilka wskazówek

Farelki — jaką wybrać? Pytanie, które z pewnością zadaliśmy sobie nie raz, gdy podczas pracy lub wykonywania domowych obowiązków zaczęła nam doskwierać niska temperatura. Urządzenie świetnie sprawdza się w łazience, kuchni, salonie, a nawet w samochodzie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie chociaż na chwilę zapomnieć, że nieubłaganie nadchodzą chłodniejsze miesiące.

Termowentylatory, zwane popularnie farelkami, to najlepsi przyjaciele tych, którzy mówiąc delikatnie — nie przepadają za chłodnymi miesiącami. Urządzenie składa się z niewielkiego wiatraka, który kieruje powietrze w stronę specjalnej grzałki. To właśnie te dwa elementy sprawią, że nawet największe "zmarzluchy" odetchną z ulgą. Ciepłe powietrze rozprowadzane po całym pomieszczeniu sprawi, że będą mogli wrócić do swoich zajęć lub uciąć sobie przyjemną drzemkę.

Warto podkreślić, że farelki swoją "misję" rozpoczynają zaraz po włączeniu. Nie trzeba więc czekać kilkunastu minut, aż urządzenie się nagrzeje. Niestety, działa to również w drugą stronę — natychmiast po odłączeniu sprzętu, z pomieszczenia zniknie ciepłe powietrze.

Farelki — jaką wybrać? Podpowiadamy

Farelka znakomicie sprawdza się w ogrzewaniu kierunkowym. Odpowiednie ustawienie sprzętu sprawi, że będzie on ogrzewać konkretną część pomieszczenia. Pamiętajmy, że działanie termowentylatora prowadzi do wysuszenia powietrza w pokoju, w którym się znajduje. W związku z tym najlepsze zastosowanie znajdzie w łazience. Warto zaznaczyć, że nasze urządzenie musi być odpowiednio przystosowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotności.

Jeśli chcemy być zadowoleni ze swojego zakupu, warto, abyśmy wcześniej zapoznali się z parametrami konkretnych urządzeń. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wizyty w sklepie:

- jest zdecydowanie najważniejsza. To od niej zależy, czy nie zmarzniemy podczas spania czy pracy przy biurku. Zazwyczaj waha się pomiędzy 750 a 2000 W. Warto podkreślić, że różnica w cenie pomiędzy najsłabszym, a najsilniejszym urządzeniem nie jest ogromna — czasem wynosi jedynie 100 złotych. Polecamy więc, aby wybrać najmocniejszy termowentylator. Regulacja mocy - jeżeli zdecydujemy się na zakup najmocniejszego urządzenia, to ta opcja będzie nam niezwykle potrzebna. Dzięki niej będziemy mogli dostosować moc grzewczą do naszych aktualnych potrzeb. Czasami wystarczy bowiem trochę ciepłego powietrza, aby spełnić nasze wymagania.

Wybór farelki. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje, które z pewnością pomogą w podjęciu właściwej decyzji odnośnie zakupu odpowiedniego urządzenia:

Farelka nie jest w stanie ogrzać większego pomieszczenia niż o metrażu 20 metrów kwadratowych

Farelka przeznaczona do łazienki powinna być dostosowana do pracy w pomieszczeniu o większej. wilgoci. Najlepiej sprawdzić przed zakupem, czy w karcie technicznej lub na opakowaniu termowentylatora umieszczona jest informacja o tym, że można korzystać z niego w łazience.

Możemy też kupić niewielkie farelki, które podłączymy do samochodowej zapalniczki. Są to modele zasilane napięciem równym 12 V. Tego typu termowentylatory nie są jednak zbyt wydajne. Ich moc to zazwyczaj 200–300 W.

Wśród najbardziej uznanych firm produkujących farelki możemy wymienić: Einhell, Volteno, Adler, Rowenta, Descon, Dedra.

