Avtek Micker Pro – zabawka i do tańca, i do… różańca

Bezprzewodowy mikrofon – kiedyś na takich śpiewały tylko zagraniczne gwiazdy pop. W Polsce liderzy bandów wili się pomiędzy wielometrowymi kablami na scenie, niekiedy zahaczając o nie, a dość często przerzucając – a to wokół kolumny, a to wokół statywu. Widać było, gdzie jest amatorka, a gdzie profeska.

Na szczęście te czasy już minęły i i dziś tę profeskę możemy mieć w domu. Avtek Micker Pro to jeden z wielu na rynku – szybki rzut oka na Allegro i widać rozpiętość cenową w tym segmencie — od 50 zł do 2000 zł. Jeśli więc można tak określić, to Avtek jest ze średniej półki – kosztuje 899 zł.

Za co ta kwota i czy warto? Tu wszystko zależy od sposobów wykorzystania. Jeśli patrzeć na możliwości – cena nie jest wygórowana, jeśli na potrzeby – tu oczywiście zależy od indywidualnego przypadku.

Ja na hasło „mikrofon bezprzewodowy” od razu pomyślałem o amatorskim, domowym nagrywaniu wokali. Niestety, to nie ten sprzęt. Na ten cel musiałem sobie kupić klasyczny mikrofon pojemnościowy z kablem. Pojemnościowy, czyli zbierający dźwięki z przestrzeni wokół.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Avtek Micker Pro zaś to mikrofon dynamiczny, czyli zbierający dźwięk tylko, gdy mówi się wprost do niego, nie stojąc z boku, ani nie stojąc dalej od niego niż ok. 20 cm. To nie błąd, bo mikrofon ten służy do czynności, przy których dźwięki „z boku” robiłyby za niepotrzebny szum.

Do tańca i różańca

A jakie to okazje? Jest ich wiele. Sam początkowo nie wiedziałem, jak go wykorzystać w mieszkaniu, ale okazje same się zaczęły nadarzać. Impreza na kilkanaście osób? Szybko można zaprowadzić spokój, przemawiając przez mikrofon. Karaoke na tej imprezie? Jak najbardziej! Wyobrażam sobie, że równie dobrze sprawdzi się w salach na wykładzie, konferencji czy prelekcji. Trochę to straszne, ale mój egzemplarz testowy dobrze wypadł także na… pogrzebie, gdy doszło do wygłaszania przemów.

Producent podpowiada też inne sposoby wykorzystania: wycieczka po mieście z grupą i przewodnikiem, pilotowanie tej grupy w autobusie, przedszkola, szkoły i w ogóle publiczne wystąpienia, zawody sportowe. Ba – po podłączeniu kablem (jest tu liniowe wejście audio) może też służyć po prostu za głośnik, z którego słuchamy muzyki. W każdej tej sytuacji z pewnością taki mikrofon się przyda.

Małe, a efektowny

Zwłaszcza że jest wyjątkowo kompaktowy – to tylko jedna rzecz, sam mikrofon. Ma 26 cm długości i waży niecałe 300 gram – i to mimo że ma w środku kilka różnych elementów. Oprócz samego mikrofonu to także wzmacniacz i dwa głośniki w sumie mające moc 10W. Zatem mówimy do jednej końcówki urządzenia, a drugą wychodzi nasz głos. Sam sprzęt schowany w etui zmieści się zaś nawet w zwykłej torebce podręcznej.

W zestawie ma też ładowarkę i smycz na szyję. Mikrofon ładowany jest na złączu USB-C. Potrzebuje 2,5h do pełnego naładowania, by potem móc działać przez 6 godzin bez przerwy.

Avtek ma trzy poziomy głośności i dwie dodatkowe opcje. Pierwsza z nich to opcja „echo”, która daje efekt pogłosu. Przyjemny i ciekawy, ale na dłuższą metę irytujący. Druga zaś opcja to tzw. „buzzer”, czyli donośny jednostajny sygnał dźwiękowy na tonach tak wysokich, że człowiek czuje, jakby ktoś robił mu akupunkturę bębenków w uszach. Bardzo skuteczna opcja, gdy natychmiast chce się zwrócić czyjąś uwagę lub wręcz przywołać tę osobę do porządku.

Praktyczne sytuacje, w których Avtek Micker Pro się przydaje, pewnie nie zdarzają się codziennie. Ale gdy już się natrafią, jest on bardzo przydatnym narzędziem. Odkąd z niego korzystam, zupełnie inaczej patrzę na prowadzenie eventów czy choćby bycie gospodarzem domu podczas prywatki.

Cena może nieco odstraszać, ale płacimy za jakość i – jak wspomniałem wyżej – za spełnienie własnych potrzeb, o ile one faktycznie występują.

Dane Avtek Micker Pro: