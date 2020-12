Odkurzacz piorący - jaki wybrać? Kilka cennych wskazówek

Odkurzacz piorący to jedno z tych urządzeń, dzięki którym domowe porządki przestaną być czasochłonnym obowiązkiem, a zaczną sprawiać nam sporo satysfakcji i przyjemności. Sprzęt jest znakomitą alternatywą dla tradycyjnych odkurzaczy, które nie mają możliwości usuwania plam, a w dodatku mogą być szkodliwe dla alergików. Zanim jednak wybierzemy się do sklepu, powinniśmy sprawdzić, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie tego niezwykle przydatnego urządzenia.

Odkurzacz piorący — jaki wybrać? Podpowiadamy

Odkurzacz piorący jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy cenią sobie czystość, a także szybkie efekty pracy przy niskim nakładzie czasu. Większość urządzeń tego typu pełni funkcję standardowego odkurzacza, zasycając zanieczyszczenia na sucho. W zależności od modelu, może być wyposażony w dwie komory. Pierwsza z nich służy do wlewania wody i detergentu, a druga pełni rolę tradycyjnego worka na kurz i brud. Współczesny rynek oferuje również sprzęty bezworkowe.

Decydując się na zakup tego sprzętu, powinniśmy więc zwrócić uwagę na to, czy oferuje on możliwość odkurzania na sucho. Dzięki tej opcji nie będziemy musieli korzystać z dwóch osobnych urządzeń, zaoszczędzając zarówno pieniądze, jak i miejsce w naszej szafie z artykułami gospodarstwa domowego.

Odkurzacz piorący czy odkurzacz wodny? Wyjaśniamy, czym się różnią

Odkurzacz piorący często mylony jest z odkurzaczem wodnym. Ten drugi przeznaczony jest przede wszystkim do sprzątania na sucho. Od tradycyjnych urządzeń różni się zbiornikiem z wodą, który pełni funkcję filtra oraz pojemnika na brud. Powszechnie uważa się, że tego typu sprzęt pozostawia czystsze powietrze w mieszkaniu. Oprócz kurzu, okruszków oraz innych cząsteczek, odkurzacz wodny znakomicie poradzi sobie m.in. z błotem czy innego rodzaju mokrymi zanieczyszczeniami.

Idealnym połączeniem odkurzania na mokro i sucho są odkurzacze piorące. Tego typu urządzenia są bardziej zaawansowaną wersją odkurzaczy wodnych, oferując możliwość czyszczenia na mokro dywanów i innych powierzchni. Wśród nich można wymienić m.in. wykładziny, tapicerki, panele i parkiet.

Odkurzacz piorący — najważniejsze parametry

Wybierając odkurzacz piorący do domu, powinniśmy zwrócić uwagę na:

Moc - to zdecydowanie jeden z najważniejszych parametrów. Im wyższa jest moc odkurzacza, tym oczywiście wyższa będzie jego cena. Najsilniejsze urządzenia polecane są do domów i mieszkań o dużej powierzchni. Tam rekomendowane są odkurzacze o mocy ok. 2 500 W. W małych pomieszczeniach sprawdzą się słabsze i tańsze modele (od 1 200 do 1 500 W).

- to zdecydowanie jeden z najważniejszych parametrów. Im wyższa jest moc odkurzacza, tym oczywiście wyższa będzie jego cena. Najsilniejsze urządzenia polecane są do domów i mieszkań o dużej powierzchni. Tam rekomendowane są odkurzacze o mocy ok. 2 500 W. W małych pomieszczeniach sprawdzą się słabsze i tańsze modele (od 1 200 do 1 500 W). Akcesoria - warto zwrócić uwagę na dodatkowe elementy, takie jak np. uchwyt na kabel zasilający, filtr falisty czy różnorodne ssawki, dzięki którym wyczyścimy trudno dostępne miejsca.

- warto zwrócić uwagę na dodatkowe elementy, takie jak np. uchwyt na kabel zasilający, filtr falisty czy różnorodne ssawki, dzięki którym wyczyścimy trudno dostępne miejsca. Siła ssąca - to również bardzo istotny parametr. Od niego zależy, jak szybko odkurzacz poradzi sobie z zabrudzeniami. Im wyższa siła ssąca, tym odkurzacz lepiej zbierze brud.

- to również bardzo istotny parametr. Od niego zależy, jak szybko odkurzacz poradzi sobie z zabrudzeniami. Im wyższa siła ssąca, tym odkurzacz lepiej zbierze brud. Pojemność zbiornika - to od niej zależy czas pracy naszego odkurzacza. Właściciele dużych domów i mieszkań powinni zaopatrzyć się w sprzęt z pojemnym zbiornikiem na wodę, aby nie martwić się jego częstą wymianą. Standardowe modele posiadają zbiorniki o pojemności ok. 4 litrów.

- to od niej zależy czas pracy naszego odkurzacza. Właściciele dużych domów i mieszkań powinni zaopatrzyć się w sprzęt z pojemnym zbiornikiem na wodę, aby nie martwić się jego częstą wymianą. Standardowe modele posiadają zbiorniki o pojemności ok. 4 litrów. Poziom hałasu - odkurzacze piorące zaliczają się do urządzeń cichych. Standardowy poziom hałasu mieści się w granicach 60–75 dB.

- odkurzacze piorące zaliczają się do urządzeń cichych. Standardowy poziom hałasu mieści się w granicach 60–75 dB. Długość kabla zasilającego - im dłuższy kabel, tym dalej dosięgniemy. Standardowe modele są wyposażone w kabel o długości ok. 5 metrów.

Odkurzacz piorący — zastosowanie

Odkurzacz piorący to urządzenie, za pomocą którego z łatwością wyczyścimy dywany, tapicerki i inne podłoża. Ważne, aby pamiętać, że najpierw powinniśmy dokładnie odkurzyć je na sucho. Jeżeli zrobimy to niedbale, z połączenia brudu i wody na powierzchni pozostanie maź, która wejdzie w strukturę dywanu.

Pamiętajmy, aby do czyszczenia zastosować sprawdzone środki chemiczne. Podczas sprzątania pamiętajmy, aby do dywanu nie dostała się zbyt duża ilość wody i detergentu, gdyż przemoczenie materiału może niekorzystnie wpłynąć na końcowy efekt.

Wybrane modele

Poniżej przedstawiamy listę odkurzaczy piorących, które cieszą się dobrą opinią wśród użytkowników.

Karcher SE 4001 — ok. 800 złotych

Bosch AquaWash&Clean BWD41700 — ok. 800 złotych

Karcher SE 4001 Special — ok. 1 000 złotych

Thomas MultiClean X10 Parquet — ok. 1 440 złotych

Bosch AquaWash&Clean BWD421PET — ok. 840 złotych

Thomas Twin TT Orca piorący — ok. 750 złotych

Thomas Aqua+ Pet & Family Plus — ok. 1 300 złotych

