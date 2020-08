Potężna chińska lokomotywa zaprezentowana. A my przypominamy innych gigantów

Chiński producent taboru CRRC Zhuzhou zaprezentował nową, sześcioczłonową lokomotywę towarową do prowadzenia cieżkich pociągów z węglem — informuje serwis rynek-kolejowy.pl.

Na brak mocy maszynista na pewno narzekać nie będzie. Pojazd zapewni aż 28,8 MW. To nie sztuka dla sztuki. Shen 24 kursować ma na trasie Shenmu – Shuozhou, ciągnąć pociągi o masie 10 tysięcy ton, gdzie stopień nachylenia wynosi 1–2 proc.

Dla Chińczyków potężna lokomotywa to żadna nowość. Jednym z rekordzistów jest HXN5, pojazd zaprojektowany przez amerykański koncern General Electric oraz chińską firmę Qishuyan Locomotive and Rolling Stock Works. Silnik generuje moc 6250 KM (4,7 MW), dzięki któremu lokomotywa rozpędza się do 125 km/h.

Podobną mocą, ale znacznie mniejszą prędkością, dysponuje amerykańska lokomotywa GE AC6000CW. Jej maksymalna prędkość wynosi to raptem 75 km/h. Maszyna imponuje za to inną statystyką — pojemność zbiornika paliwa wynosi aż 23000 litrów oleju napędowego.

GE AC6000CW

Przy okazji chińskiej maszyny warto wspomnieć o EMD DDA40X "Centennial", czyli najsilniejszej lokomotywie spalinowo-elektrycznej świata, produkowanej w latach 1969–1971. Jej konstruktorzy połączyli dwa zespoły napędowe w jeden pojazd i zakończyli go kabiną sterującą. Spalinowóz dysponował mocą 6600 KM (prawie 5 MW), potrafił się rozpędzić do prędkości 90 km/h, a jego zapas paliwa wynosił ponad 31000 litrów.

GTEL 8500

W nieco innej lidze jeździła lokomotywa GTEL 8500. Napędzana była ciężkim paliwem typu Bunker C (zbliżonym do Mazutu). Paliwo to zmieniało swoje właściwości w zależności od temperatury — im niższa, tym bardziej gęstniało. Zasilana w ten sposób turbina gazowa generowała z siebie moc 8469 KM (6,3 MW).

GTEL 8500

Innym ciekawym historycznym składem jest parowóz "Big Boy". Maszyna powstała jako efekt zapotrzebowania spółki Union Pacific na lokomotywę zdolną transportować ładunek 3300 ton metrycznych po długiej trasie o nachyleniu 1,14 proc. z Wyoming przez góry Wasatch do Utah. Nachylenie podobne więc do tego, po którym poruszać będzie się Shen 24. Moc "Big Boya" wynosiła 6200 KM, czyli 4,6 MW.

A jaką mocą dysponują lokomotywy w Polsce? Niezłą, choć do chińskiego monstrum ciągle daleko. Pochwalić możemy się Dragonem 2. Lokomotywa, która na początku roku trafiła do Lotosu i zaczęła realizować pierwsze kursy, jest pojazdem o mocy 5 MW. E6ACTab Dragon 2 mogą prowadzić pociągi o masie do 4 000 ton brutto towarów, co oznacza około 50 wagonów ładownych w składzie. Maksymalna prędkość polskiej jednostki wynosi 120 km/h.