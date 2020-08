Pasażerski samolot jako… kawiarnia. Stał w Lublinie. Jego historia jest tragiczna

Podróże w PRL-u były nie dla każdego. Jak z tą przeszkodą poradzono sobie w Lublinie? W bardzo ciekawy sposób. 5 sierpnia 1962 roku w tamtejszym Parku Ludowym udostępniono kawiarnię. Lokalem był wycofany z ruchu samolot pasażerski LOT-u.

Jak czytamy na facebookowym profilu miasta, na miejscu można było wypić kawę, kupić oranżadę czy ciepłą coca-colę oraz zjeść lody. "W czasach PRL-u dla wielu była to jedyna okazja, żeby zobaczyć samolot z bliska i wejść do środka" - zauważono.

Mieszkańcy pamiętają ten wyjątkowy lokal:

Też pamiętam ten samolot, chodziłam z dziadkiem na lody, tutaj pierwszy raz w życiu wypiłam prawdziwą kawę, za co dziadek wysłuchał od mamy kilka słów. Renata, mieszkanka Lublina

To była super atrakcja dla dzieciaków i nie tylko. Majka, mieszkanka Lublina

Kawiarnią był Lisunow Li-2 — radziecka konstrukcja wzorowana na amerykańskim Douglasie DC-3. Maszyna przyjechała do Lublina w częściach i składana była już na miejscu — w parku.

Egzemplarz z parku Ludowego nosił imię Nelli i należał do PLL LOT. Przewoźnik zarejestrował go w marcu 1946 r., a wycofał w listopadzie 1961.

Jak pisała Małgorzata Domagała na łamach lubelskiej "Wyborczej", samolot-kawiarnia miał być lekarstwem na problemy nowo powstałego ludowego parku, do którego mieszkańcy niezbyt chętnie zaglądali.

Samolot spłonął w połowie lat 70. Dlaczego? To do dziś niewyjaśniona historia. Ale pomysł, aby nieużywane wojskowe czy też pasażerskie maszyny wykorzystać w biznesie przetrwał. Przejeżdżając przez Polskę natknąć można się na stare samoloty, zachęcające do wizyt w przydrożnych restauracjach czy motelach.

Kup sobie… wojskowy samolot

I nie tylko, co pokazuje historia mieszkańca z Dąbrówki, który za cztery tysiące zł kupił MiGa-21. Samolot postawił przed stodołą, co nie spodobało się sąsiadom.

Na popularnych serwisach można kupić zdemilitaryzowany czołg czy poruszający się na gąsienicach "wszędołaz" Volvo BV 202.

— Możesz zapłacić 10 tys. zł za samolot, który trzyma się tylko "na farbie"… a możesz kilkadziesiąt tysięcy zł. (…) Stan techniczny determinuje cenę — mówił w rozmowie z fly4free.pl Piotr Lasek, właściciel serwisu Plane4You, sprzedającego zabytkowe samoloty.