Sony WH-1000XM4 wchodzi na rynek. Święty Graal słuchawek z redukcją hałasu w nowym wydaniu

Słuchawki Sony WH-1000 przez swoje pierwsze trzy generacje wprowadzały rewolucje względem poprzednich. Firma szukała optymalnej formy dla swoich produktów. Natomiast przy wersji trzeciej Sony doszło do poziomu, który stał się złotym standardem w branży słuchawek. Dlatego WH-1000XM4 kontynuuje ten kierunek, a inżynierowie firmy nie spoczęli na laurach.

W tej branży jeśli staje się w miejscu, to tak naprawdę się cofa. Dlatego Sony twierdzi, że wzięło do serca uwagi użytkowników, którzy pragnęli nowości. Firma także popatrzyła na konkurencję, aby zapewnić nowej wersji słuchawek bezprzewodowych wszystkie niezbędne funkcje, którymi utrzyma się na topie tej kategorii sprzętu.

Czym wyróżniały się do tej pory słuchawki Sony WH-1000? Ten model słuchawek bezprzewodowych Sony cieszył się wyśmienitą reputacją ze względu na jeden z najlepszych systemów tłumienia szumu otoczenia, a także doskonałą jakością połączeń głosowych, długim czasem pracy, wygodną obsługą gestami oraz komfortową budową pozwalającą na długie noszenie.

Sony WH-1000XM4 — zmiany i nowe funkcje

Wizualnie zmiany WH-1000XM4 są z pozoru niewielkie, ale Sony zadbało o większe (ale cieńsze) nauszniki i zminimalizowaną szczelinę między pałąkiem, a słuchawkami.

Producent chwali, że najnowsza wersja popularnej serii słuchawek tłumi hałas otoczenia jeszcze lepiej od poprzednika (do 15 proc. skuteczniej w przypadku lotów samolotem, a 20 proc. w typowych warunkach).

Sony uzupełniło procesor redukcji hałasu QN1 HD o nowy układ Bluetooth Audio, który 700 razy na sekundę koryguje ustawienia hałasu i muzyki, tak aby w każdych warunkach zapewnić optymalne brzmienie.

Słuchając muzyki nie musimy jednak wcale obawiać się, że systemy redukcji hałasu obetną nam dźwiękowe niuanse — właśnie po to umieszczono ten procesor Bluetooth Audio, który tak często analizuje odtwarzany dźwięk.

Przy okazji tematu słuchania muzyki, dzięki systemowi uczenia maszynowego DSEE Extreme AI, słuchawki mogły być przetrenowane na ogromnej bibliotece danych muzycznych Sony Music. Algorytmy rozpoznają gatunek, użyte instrumenty, czy charakter muzyki, aby zrekonstruować, czy wzmocnić pewne elementy, które mogły być utracone przez cyfrową kompresję bezprzewodową i ewentualne szumy otoczenia.

Model WH-1000MX4 dysponuje certyfikatem Hi-Res Audio Wireless, przyznawanym najlepiej odtwarzającym muzykę słuchawkom bezprzewodowym. Słuchawki te są również zgodne z technologią Sony 360 Reality Audio (dostępną m.in. w aplikacjach Deezer i TIDAL). Wprowadza ona dźwięk 3D, który rozróżnia umieszczenie instrumentów w przestrzeni i może okazać się ciekawą alternatywą dla tradycyjnego stereo. Dzięki aplikacji Sony Headphones Connect możemy także skalibrować muzykę 360 Reality Audio pod naszą charakterystykę uszu.

Nową funkcją słuchawek jest również "Speak-to-Chat". WH-1000MX4 rozpoznają nasz głos, gdy zaczynamy mówić, by następnie wstrzymać odtwarzaną muzykę i pozwolić się nam odezwać bez zdejmowania słuchawek. Może to okazać się wygodne w restauracji, gdy chcemy coś zamówić, a potem powrócić do słuchania muzyki (domyślnie dzieje się tak po 30 sekundach. "Speak-to-Chat" uzupełnia znany już z wcześniejszego modelu tryb "Quick Attention" (o którym będzie w osobnym akapicie).

Słuchawki można teraz sparować z 2 urządzeniami jednocześnie, o różnych profilach Bluetooth (np. ze smartfonem i komputerem osobno), a między nimi można się szybko i wygodnie przełączać.

Sony wprowadziło także z WH-1000XM4 czujniki zbliżeniowe. Odpowiadają one za wykrywanie tego, czy aktualnie wykorzystujemy słuchawki. Gdy je zdejmujemy odkładamy na bok, automatycznie przerywają odtwarzanie muzyki. Natomiast gdy je założymy z powrotem — wznowią ją.

Kluczowe parametry użytkowania

System aktywnej redukcji szumu otoczenia - zestaw mikrofonów w słuchawkach wychwytuje dźwięki zewnętrzne i przekazuje je do specjalnego procesora. Mechanizm ten izoluje niepożądane dźwięki od nas, tak abyśmy komfortowo mogli rozmawiać głosowo bądź słuchać muzyki — bez niepotrzebnego rozpraszania się.

Długi czas pracy - do 30 godzin z włączonym systemem redukcji hałasu, a 38 godz. przy wyłączonym.

System Adaptive Sound Control, który analizuje nasze położenie oraz rodzaj aktywności i automatycznie dopasowuje rodzaj tłumienia hałasu pod dane miejsce i czynność (np. gdy biegamy, jedziemy samochodem albo siedzimy w biurze). Czasami jest tak, że chcemy usłyszeć dźwięki otoczenia i np. spacerując na dworze słuchawki pozwolą nam także słyszeć częściowo otoczenie.

Tryb Quick Attention, czyli wzmacniania dźwięków otoczenia. Dzięki niemu możemy, bez zdejmowania słuchawek, przerwać odtwarzanie muzyki i na krótko z kimś porozmawiać. Wystarczy przyłożyć dłoń do nausznika, aby muzyka ucichła, a my usłyszmy naszego rozmówcę.

Kompatybilność z asystentami głosowymi: Asystentem Google, Amazon Alexa oraz Siri (tutaj są pewne ograniczenia wynikające z polityki Apple).

Cena i dostępność

Europejski oddział Sony zapowiedział, że słuchawki te wejdą do sprzedaży jeszcze w sierpniu 2020, a ich rekomendowana cena detaliczna wynosi 380 euro. Według średniego kursu wymiany NBP z 6 sierpnia 2020 to 1675 złotych.

Redakcja Gadżetomanii wkrótce jako jedna z pierwszych w Polsce będzie testować Sony WH-1000XM4, by potwierdzić, czy wszystkie zapewnienia producenta znajdują faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Źródło: Sony