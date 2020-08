Protesty w Warszawie. Pakiet książek o tematyce LGBT wspomoże Kampanię Przeciw Homofobii

O ArtRage pisaliśmy kilka lat temu - choć wtedy akcja nazywała się Bookrage:

Płacąc co najmniej złotówkę (bo na tym właśnie akcja BookRage polega – czytelnicy sami decydują, ile chcą przeznaczyć pieniędzy na zakup zestawu), zgarniamy książki Wojciecha Chmielarza, Rafała Dębskiego, Krzysztofa Borunia, Stefana Grabińskiego i Arthura Conana Doyle'a. Jak widać, nie brakuje nowości, jest też klasyka – każdy powinien być zadowolony.

ArtRage skupia się przede wszystkim na ebookach, ale w ramach akcji rewers od czasu do czasu można kupić też papierowe wydania. Zwykle tego typu zbiórki okazują się wielkim sukcesem, a pakiety wyprzedają się w krótkim czasie.

Teraz organizatorzy postanowili odnieść się do piątkowych wydarzeń w stolicy, kiedy to przedstawicielka Stop Bzdurom trafiła na dwa miesiące do aresztu. Jak pisał Mateusz Czerniak na łamach WP Tech:

(…) wątpliwości budzi za to zaakceptowany przez sąd na wniosek prokuratury środek zapobiegawczy w postaci 2-miesięcznego aresztu, który stosuje się w przypadku wyjątkowo ciężkich przewinień albo ryzyka mataczenia. Mateusz Czerniak, WP Tech

Aresztowanie Margot wywołało pokojowe protesty, w których trakcie doszło do zatrzymania uczestników warszawskiego marszu.

"Co możemy zrobić? Możemy pomóc, tak jak umiemy i to właśnie zrobimy" - piszą organizatorzy ArtRage.

Zgoda na łamanie praw człowieka, tylko dlatego, że dany człowiek należy do jakiejś mniejszości (tej czy tamtej – to bez znaczenia) jest prostą drogą do sami wiecie czego. Oddajemy w wasze ręce pakiet e-booków poświęconych zagadnieniom dotyczącym mniejszości seksualnych, bądź z tym tematem związanych. Pakiet możecie kupić za tyle, ile chcecie, ale im więcej zapłacicie, tym więcej książek otrzymacie. ArtRage

Najtańszy pakiet kosztuje złotówkę i składa się z trzech książek. Najdroższy w tej chwili kosztuje 140 zł, ale może zarówno stanieć, jak i zdrożeć, bo to podwójna wartość aktualnej średniej.

Wpłaty będą podzielone równo – 50/50 – pomiędzy wydawców a Kampanię Przeciw Homofobii. Dlaczego cała kwota nie trafi na konto KPH? Ponieważ nie pozwalają na to zobowiązania wynikające z podpisanych umów.

Pozostaje mieć nadzieję, że kwota, którą uda się zebrać, będzie duża. A pakiet książek poświęconych zagadnieniom dotyczącym mniejszości seksualnych trafi nie tylko do sojuszników, ale przede wszystkim do osób, które z zaakceptowaniem innych mają problem.

Po 24 godzinach od startu akcji Art Rage poinformowało, że sprzedano 500 pakietów-cegiełek za łączną sumę ponad 34 tysięcy.