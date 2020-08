330-letnie bursztynowe szachy. Muzeum Gdańska kupiło je za ok. 2,4 mln złotych

Muzeum Gdańska wydało ok. 2,4 mln złotych na bursztynowe szachy. Niezwykły nabytek stanie się jedną z atrakcji Muzeum Bursztynu tworzonego w Wielkim Młynie. Muzeum chciało zakupić wyjątkowy przedmiot dużo wcześniej, jednak nie dysponowało wówczas wystarczającymi funduszami.

Szachy powstały w Gdańsku około 1690 roku. Najprawdopodobniej zostały wykonane przez Michaela Redlina, jednego z najbardziej cenionych bursztynników swoich czasów. Egzemplarz jest jedynyn zachowanym zestawem bursztynowych szachów z Gdańska z XVII wieku. Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, to jeden z czterech tego typu egzemplarzy na świecie.

— Podobnej klasy, kompletne i świetnie zachowane zestawy znajdują się w kolekcjach duńskiej rodziny królewskiej, Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu oraz muzeum jubilerstwa i złotnictwa Grünes Gewölbe w Dreźnie. Wszystkie datowane są na okres początku XVIII wieku - mówi rzecznik Muzeum Gdańska, doktor Andrzej Gierszewski.

Unikatowy egzemplarz

Wymiary szachownicy to 37×37x11 centymetrów. W rogach wspierają ją rzeźby lwów, natomiast po bokach możemy zauważyć owalne zdobienia. Na rogach ustawione są cztery kosze z kwiatami. W zestawie znajdują się także dwie wyściełane jedwabiem szufladki, w których przechowywane są bursztynowe figurki o wysokości od 5 do 7 centymetrów.

Szachy powstałe ok. 330 lat temu początkowo trafiły do Amsterdamu. Następnie, od 1758 roku odnalazły swoje miejsce na zamku Blair w Szkocji. Zestaw pomimo wielu napraw został zachowany do czasów współczesnych i w 2015 roku został wystawiony na aukcję. Wyjątkowy egzemplarz trafił wówczas do prywatnego kolekcjonera.

Niedawno niezwykły przedmiot ponownie trafił na aukcję. Tym razem gdańskiemu muzeum udało uzbierać się wystarczającą kwotę i przebić ofertę m.in. nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Unikatowy eksponat będzie można podziwiać już w przyszłym roku w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

