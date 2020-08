Xiaomi przedstawia Mi TV LUX OLED. Przezroczysty telewizor trafia do sklepów

Xiaomi zaprezentowało pierwszy na świecie transparentny telewizor, który trafi do masowej produkcji. I chociaż z podobnymi projektami mieliśmy już do czynienia w przyszłości, to tym razem jest szansa, że telewizor trafi do sklepów.