Jeden z niewielu w Europie. Znajduje się w Polsce. Most, który się nie podnosi, a… obraca

O wyjątkowej konstrukcji w skali nie tylko kraju, ale i Europy, przypomniał facebookowy profil mazury.info.pl. Warto się takimi obiektami chwalić, bo o ile mieszkańcy i turyści pewnie wiedzą, że taki most istnieje, tak nie każdy musiał mieć po drodze do Giżycka. A warto, bo most obrotowy naprawdę może imponować.

Zobaczcie sami:

Jak wyjaśnia mazury.info.pl, most obrotowy został zbudowany w 1889 r. przez firmę Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien z Zielonej Góry. Wyróżnia go działanie. Nie podnosi się, jak większość znanych i kojarzonych nam mostów, tylko przesuwa w bok, robiąc tym samym miejsce przepływającym statkom.

Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń może być obracany ręcznie przez jednego operatora. Ale wraz z postępem techniki postanowiono unowocześnić konstrukcję. W latach 60. zamontowano napęd elektryczny. Ułatwienie stało się jednak obciążeniem, bo silne uderzenia silnika uszkodziły nabrzeże.

Wtedy podjęto kontrowersyjną decyzję — most obrotowy rozebrano, zastępując go mostem saperskim. Mieszkańcom się to nie spodobało, ale głos niezadowolenia wysłuchany został dopiero w 1993 roku. Wówczas most obrotowy przywrócono i włączono do użytku.

Dziś obsługą mostu zajmuje się jedna osoba — tak, jak to miało miejsce od samego początku. Obrócenie przejazdu trwa ok. 5 minut.

Jeżeli ktoś ma za daleko do Giżycka, to podobny obiekt znajduje się w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (MRU) w okolicach miejscowości Kursko koło Międzyrzecza.