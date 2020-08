Są lekkie i naładują kilka urządzeń naraz. Nowe powerbanki Adata niedługo trafią na polski rynek

Powerbanki o pojemności 10 000 mAh i 20 000 mAh wspierają technologię szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0 i są zgodne ze standardem USB Power Delivery 3.0.

Bardziej pojemny model waży zaledwie 365 gramów. Jednocześnie może ładować trzy urządzenia, dzięki trzem złączom USB, z których dwa to duże USB typu A (5V/3A, 9V/2A oraz 5V/3A), a jedno USB typu C (5V/3A, 9V/2A). Ostatnie może służyć też do szybkiego ładowania jego samego.

ADATA P10000QCD to z kolei powerbank o pojemności 10 000 mAh, który waży 175 gramów. Mniej nie znaczy gorzej. Poza wspomnianym Qualcomm Quick Charge 3.0, "maluch" wspiera jeszcze technologie szybkiego ładowania od MediaTeka, Samsunga, Huawei oraz Oppo.

Oba urządzenia wyposażone zostały w wyświetlacz, który pokazuje, ile energii pozostało do rozdysponowania.

Nowe powerbanki ADATA będą dostępne na polskim rynku z końcem września w trzech wariantach kolorystycznych (biały, czarny, niebieski). Cena większego modelu P20000QCD wyniesie 89 zł, a mniejszy wariant P10000QCD będzie kosztował 69 zł. Jak na sprzęty, które mogą ładować siebie oraz inne gadżety to naprawdę atrakcyjna i zachęcająca kwota.