The Batman na pierwszym oficjalnym zwiastunie. Jest mrocznie i tajemniczo

Podczas wczorajszego konwentu DC Fandome ujawniono pierwszy zwiastun filmu "The Batman". Na przedstawionych scenach widzimy dużo akcji i kilku kluczowych bohaterów. Reżyser film zdradził także, że będzie w nim sporo na temat początków Człowieka-Zagadki, Pingwina czy Kobiety Kot.

Batman ma trafić do kin 21 października 2021 roku. Prace nad projektem zostały zawieszone na początku tego roku z powodu obaw związanych z COVID-19, ale mają zostać wznowione we wrześniu. Producenci podają, że dotąd zrealizowano zaledwie 20 proc. materiału. A mimo to, otrzymaliśmy bardzo dobrze dopracowany zwiastun film.

Oprócz Roberta Pattinsona, w filmie The Batman występują Zoë Kravitz jako Catwoman, Jeffrey Wright jako komisarz James Gordon, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako The Penguin i Paul Dano jako The Riddler (człowiek zagadka).