IP camera - jaką wybrać? Oto kilka cennych wskazówek

IP camera, czyli kamera do monitoringu, to jeden z podstawowych sposobów na ochronę cennych przedmiotów znajdujących się w naszym domu i biurze. Sprzęt z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego — narzędzie pozwoli m.in. na monitorowanie zatrudnionej przez nas ekipy remontowej czy opiekunki do dzieci, a także na doglądanie zwierząt podczas naszej nieobecności w domu. Przede wszystkim, sprzęt świetnie sprawdzi się jako "straszak" na złodziei.

IP camera — co to jest?

Kamera IP to urządzenie rejestrujące obraz i automatycznie wysyłające go do sieci. Dzięki temu, użytkownik może z każdego miejsca na świecie, w którym jest dostęp do internetu, oglądać udostępniane wideo na żywo. W zależności od modelu, a także dokonanej konfiguracji, podgląd obrazu możliwy jest z poziomu smartfona lub laptopa.

Aby przesyłanie obrazu było możliwe, musimy się upewnić, czy nasza kamera jest podłączona do domowego routera. W zależności od modelu, sprzęt podłączymy bezprzewodowo lub za pomocą przewodu sieciowego (Ethernet LAN).

Narzędzie jest niezwykle przydatne szczególnie wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje, a chcemy być pewni, że nasze "cztery kąty" będą w pełni bezpieczne. Współczesny rynek oferuje szeroki wachlarz modeli kamer IP. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie.

IP camera — rodzaje

Nie wszystkie kamery IP oferują takie same usługi. Aby mieć pewność, że zakupiony przez nas sprzęt sprosta naszym oczekiwaniom, warto zapoznać się z charakterystyką poszczególnych modeli. Na samym początku warto zaznaczyć, że kamery do monitorowania możemy podzielić na dwa rodzaje:

wewnętrzne - przeznaczone do rejestrowania obrazu wewnątrz budynku, pokoju czy innego konkretnego pomieszczenia.

- przeznaczone do rejestrowania obrazu wewnątrz budynku, pokoju czy innego konkretnego pomieszczenia. zewnętrzne - przeznaczone do pracy na dworze. Tego typu urządzenia cechują się odpornością na niesprzyjające warunki pogodowe.

Wśród najpopularniejszych typów kamer IP należy wymienić:

Tubowe - urządzenia w kształcie tuby. Są bardziej zauważalne niż reszta, dzięki czemu pełnią funkcję odstraszającą.

- urządzenia w kształcie tuby. Są bardziej zauważalne niż reszta, dzięki czemu pełnią funkcję odstraszającą. Naścienne - przeznaczone do instalacji na ścianie budynku.

- przeznaczone do instalacji na ścianie budynku. Kopułkowe - ich celem jest dyskretny monitoring. Urządzenia najczęściej instalowane są pod sufitem.

- ich celem jest dyskretny monitoring. Urządzenia najczęściej instalowane są pod sufitem. Uchylno-obrotowe - narzędzia mogą się poruszać, dzięki czemu przestrzeń, którą chcemy monitorować jest większa.

- narzędzia mogą się poruszać, dzięki czemu przestrzeń, którą chcemy monitorować jest większa. Deskop - przeznaczone do montażu na biurku czy szafie.

- przeznaczone do montażu na biurku czy szafie. Nianie elektroniczne - urządzenie służy do monitorowania pokoju dziecka. Tego typu sprzęt pozwala na dwukierunkową komunikację głosową.

Cel wszystkich powyższych urządzeń jest jeden — niezależnie od sposobu montażu czy konstrukcji, mają one monitorować dane miejsce przez 24/h.

IP camera — na co zwrócić uwagę przy zakupie

Najważniejsze cechy, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego urządzenia to:

Przetwornik - główny element kamery IP. Najczęściej spotykane to CMOS oraz CCD.

- główny element kamery IP. Najczęściej spotykane to CMOS oraz CCD. Wykrywanie ruchu i dźwięku - niezwykle istotna funkcja. Dzięki niej otrzymamy powiadomienie, gdy sprzęt wykryje niepokojące zdarzenie

- niezwykle istotna funkcja. Dzięki niej otrzymamy powiadomienie, gdy sprzęt wykryje niepokojące zdarzenie Obiektyw - im szerszy, tym większa przestrzeń do monitorowania.

- im szerszy, tym większa przestrzeń do monitorowania. Wysoka rozdzielczość - warto, by kamera rejestrowała wideo przynajmniej w HD Ready, a najlepiej w FullHD. Dzięki wysokiej rozdzielczości, udostępniany obraz będzie bardziej szczegółowy.

- warto, by kamera rejestrowała wideo przynajmniej w HD Ready, a najlepiej w FullHD. Dzięki wysokiej rozdzielczości, udostępniany obraz będzie bardziej szczegółowy. Możliwość ruchu - to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą, aby ich sprzęt mógł poruszać się zarówno w górę i w dół, jak i na boki

- to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą, aby ich sprzęt mógł poruszać się zarówno w górę i w dół, jak i na boki Tryb nocny - dzięki podczerwieni, kamery IP są w stanie nagrywać wyraźne filmy również po zmroku.

IP camera — przykładowe urządzenia

Poniżej przedstawiamy listę kamer IP, które cieszą się zarówno sporą popularnością, jak i dobrą opinią wśród użytkowników.

Somfy Protect Kamera bezpieczeństwa — ok. 800 złotych

D-Link DCS-4701E — ok. 600 złotych

Imou Bullet Lite — ok. 250 złotych

TRENDnet TV-IP324PI — ok. 280 złotych

Smanos PT-180 — ok. 600 złotych

D-Link DCS-8515LH — ok. 450 złotych

D-Link mydlink Indoor DCS-8300LH — ok. 350 złotych

Zobacz także:

