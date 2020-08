Świeża ryba w Tokio. Trwają testy dostawy szybkimi pociągami

Japoński przewoźnik East Japan Railway dostrzegł okazję do zarobku w wykorzystaniu swoich pociągów do transportu ryb znad morza do Tokio. Testy takiego rozwiązania zaplanowano na trzy dni, a głównymi klientami będą restauracje znajdujące się na głównej tokijskiej stacji, o czym informuje Rynek Kolejowy. Pociąg wyrusza z miejscowości Sendai.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy żywność jest dowożona do restauracji w stolicy Japonii z wykorzystaniem transportu szynowego. Od stycznia, co tydzień ryby są przewożone w pociągach na trasie Niigata-Tokio.

Stosuje się do tego pojemniki, które następnie umieszcza się na siedzeniach, gdzie nie ma pasażerów. W przypadku testowanego obecnie odcinka Sendai-Tokio, zastosowano inne rozwiązanie – specjalnie wydzieloną przestrzeń.

Ogólnokrajowa sieć szybkich pociągów w Japonii nosi nazwę Shinkansen. Pociągi uzyskują tu prędkość maksymalną rzędu kilkuset kilometrów na godzinę, a sieć torów jest tworzona od dziesiątek lat. Pierwsza linia sieci Shinkansen powstała w 1964 roku między Tokio a Osaką i to do niej odnosi się nazwa całości, którą można tłumaczyć dosłownie jako Nową Główną Linię.