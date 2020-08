Japoński latający samochód już działa. Bez problemu unosi się nad ziemią [WIDEO]

SkyDrive Inc to japońskie przedsiębiorstwo należące do wąskiej grupy innowatorów, zajmujących się rozwojem tzw. "latającego samochodu". W piątek firma przeprowadziła udany test i lot demonstracyjny swojego pojazdu o nazwie "Cartivator" . I to wraz z człowiekiem, siedzącym za jego sterami.

Jak widać na nagraniu, pojazd bez problemu unosi się nad ziemią i wykonuje delikatne manewry. Lot może nie jest oszałamiający, ale to dopiero test i przedsmak jego prawdziwych możliwości. Samochód uniósł się na wysokość 2 metrów i utrzymał lot przez cztery minuty.

CEO firmy, Tomohiro Fukuzawa, ma nadzieję wprowadzić gotowy produkt na rynek jeszcze w 2023 roku. Sam przyznał jednak, że wszystko zależy od tego, jak bardzo bezpieczny będzie pojazd. Dla Japończyków ta cecha jest aktualnie kluczową i nie rozpoczną produkcji latającego samochodu, jeżeli nie będą mieli stuprocentowej pewności, że pojazd nie da plamy.

Cartivator jak na razie nie przypomina pojazdu, którego koncepcję firma SkyDrive przedstawia na swojej stronie internetowej. Nadanie mu odpowiedniego kształtu to tylko jedno z wielu wyzwań, które stoją przed inżynierami firmy. Aktualnie muszą zmagać się ze stworzeniem odpowiedniego napędu oraz akumulatora, który pozwoli na wystarczająco długi lot. Muszą zadbać o lepszą kontrolę ruchu pojazdu oraz inne kwestie związane z komercjalizacją inwestycji.

Aktualnie maszyna jest w stanie latać przez 5 do 10 minut. Fukuzawa pragnie zwiększyć ten limit do 30 minut. Wtedy w latającym samolocie będzie widać faktyczny potencjał. Cartivator jest jednym z ponad 100 projektów latających samolotów, ale nielicznym inżynierom udało się faktycznie wznieść w powietrze pojazd wraz z człowiekiem za jego sterami.