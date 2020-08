Nie tylko dla graczy. Kolejne monitory Acer trafią do Polski już we wrześniu

Acer Predator XB323UGPbmiiphzx — płynna rozgrywka na prostym ekranie

Nie każdy fan gier komputerowych jest zwolennikiem zakrzywionych ekranów. Najnowsza konstrukcja z serii Predator jest skierowana m.in. do nich. To 32-calowy monitor gamingowy oparty o matrycę IPS z ekranem o rozdzielczości 2560×1440 pikseli. Monitor gwarantuje odświeżanie na poziomie 144 Hz (HDMI), natomiast przy wykorzystaniu złącza DisplayPort nawet 170 Hz. Ponadto posiada wsparcie technologii G-Sync, która zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania obrazu z szybkością generowanych kl./s. To pozwala na wyeliminowanie mikro-przycięć, tak zwanego rozrywania obrazu oraz minimalizuje opóźnienia w grach komputerowych.

Acer Predator XB323UGPbmiiphzx wyświetla do 16,7 mln kolorów oraz gwarantuje 99% pokrycie przestrzeni Adobe RGB. Charakteryzuje się jasnością ekranu wynoszącą nawet do 600 nitów oraz posiada certyfikat DisplayHDR 600, potwierdzający jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów, dobrą jasność oraz kontrast. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms (VRB), a ekran zapewnia kąty widzenia do 178° w pionie i poziomie. Konstrukcja umożliwia zmianę wysokości monitora do 125 mm i pochylenie ekranu od -5° do 23°. Można również obracać go w prawo i w lewo o 20°, a także zmienić jego ustawienie na pionowe.

Acer EG240YPbipx — standard do codziennych zastosowań

Drugi monitor, który pojawi się w Polsce już niebawem, to propozycja dla tych, którzy potrzebują uniwersalnego monitora w przystępnej cenie. Sprawdzi się w codziennych zastosowaniach, obejmujących m.in. pracę zdalną czy rozrywkę. Ta 23,8-calowa konstrukcja również jest oparta o matrycę IPS. Posiada ekran o rozdzielczości FullHD (1920×1080), a jego częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz (poprzez DisplayPort). Wyświetla także do 16,7 mln kolorów, a jego jasność to 300 nitów.

Acer EG240YPbipx to monitor, który poza pracą sprawdzi się także w grach. Posiada bowiem certyfikat FreeSync Premium, potwierdzający obsługę technologii LFC, która poprawia płynność także przy niewielkiej liczbie klatek na sekundę. Monitor ten wykorzystuje również technologie BlueLightShield i Flickerless, które chronią oczy przed nadmiernym zmęczeniem spowodowanym przez światło niebieskie i migotanie. Komfort oglądania treści multimedialnych zwiększa z kolei technologia ComfyView, redukująca refleksy świetlne. Konstrukcja została wyposażona w jedno wejście słuchawkowe, złącze DisplayPort oraz jeden port HDMI.

Ceny i dostępność w Polsce

Monitor Acer Predator XB323UGPbmiiphzx będzie dostępny w Polsce w drugiej połowie września w cenie 3499 zł.

Monitor Acer EG240YPbipx będzie dostępny w Polsce od połowy września w cenie 699 zł.