Amazon Prime Video – nowe seriale. "Z Archiwum X" i inne

Co prawda kultowy serial z Davidem Duchovnym i Gillian Anderson w roli głównej był już wcześniej dostępny w usłudze Canal+, ale jedynie w wersji z polskim lektorem, co oczywiście nie każdemu widzowi musi odpowiadać. Podobnie z "American Horror Story".

"Z Archiwum X" to serial opowiadający o parze agentów FBI, którzy zajmują się sprawami niedającymi się wyjaśnić konwencjonalnymi metodami. "American Horror Story" to antologia – każdy sezon stanowi miniserial o odrębnej fabule, utrzymana w estetyce horroru i dreszczowca.

W obu przypadkach na platformie Amazona dostępne są wszystkie odcinki tych seriali.

Pozostałe nowości

6 sezonów również bardzo popularnego serialu "Glee", po 7 sezonów seriali "Buffy postrach wampirów","Homeland", "Syny anarchii" i 9 sezonów "Współczesnej rodziny". Seriale te są również teraz dostępne na Netflixie.

Oprócz zupełnie nowych pozycji kolekcję Amazon Prime Video wzbogaciły nowe odcinki dokumentu "All or Nothing: Tottenham Hotspur" oraz serialu "The Boys" – te pojawią się w najbliższy piątek (04.09).

