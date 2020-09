Powstanie miasto jak z filmu Marvela. Gwiazda muzyki chce mieć swoją "Wakandę"

Wakanda w firmie "Czarna Pantera" to szczęśliwa kraina, która dzięki cennemu surowcowi — Vibranium, stała się supernowoczesną metropolią. Nic dziwnego, że to właśnie to fikcyjne miasto stało się dla muzyka inspiracją do zaprojektowania inteligentnego miasta, które ma stać się "stolicą czarnoskórych".

Akon City, bo tak chce je nazwać muzyk, ma być projektem panafrykańskim, w którym będzie można wrócić do korzeni i nie obawiać się dyskryminacji. Jak wyjaśnia Akon, "jeśli jesteś dyskryminowany za kolor skóry i wyjeżdżasz z Ameryki, Europy lub z innego miejsca, chcemy, aby Senegal był twoim pierwszym przystankiem".

Miasto kryptowalut

O pierwszych planach budowy Akon City, muzyk wspominał już w 2018 roku, a projekt zyskał poparcie władz Senegalu. Nie da się ukryć, że tak nowoczesna metropolia może być świetną atrakcją turystyczną. Miasto ma znaleźć się ok. 160 km od Dakaru i zająć powierzchnię ok. 8 mln km2. Co jednak ciekawe jego podstawowa gospodarka opierać ma się na kryptowalutach. Fani już mówią o krypto-metropolii.

Zobacz również: Wideorecenzja: ASUS B33E

Kluczową rolę w gospodarce mają odgrywać tokeny Akoin, a w 2030 roku miasto umożliwi mieszkańcom "praktyczne narzędzia do wykorzystywania kryptowalut w życiu codziennym", wyjaśnia Jon Karas, współzałożyciel spółki Akoin.

(fot. materiały prasowe)

Tak nowoczesne miasto ma również wykorzystywać zaawansowane technologicznie i ekologicznie rozwiązania. Budową miasta zajmie się firma KE International, a prace mają rozpocząć się już w 2021 roku. Pierwsza faza inwestycji ma zakończyć się dwa lata później. Całe Akon City ma być gotowe w przeciągu 10 lat.

W poniedziałek, 31 sierpnia Akon wraz z ministrem turystyki Senegalu Alioune Sarrem położyli kamień węgielny pod smart city. Wzorowane na Wakandzie miasto może nawet być w przyszłości powielane na zasadach franczyzy, o czym wspomniał artysta. Chociaż projekty Akon City robią ogromne wrażenie, to warto wspomnieć, że nie będzie to pierwsze smart city w Afryce — w 2016 roku w Kenii powstało Mwale Medical & Technological City.