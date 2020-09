Jak z "Gwiezdnych Wojen". Naukowcom udało się stworzyć prawdziwy hologram

Badania opublikowane w Optics Express opisują hologramy wykonane ze specjalnych nanomateriałów opracowanych przez naukowców z Tokijskiego Uniwersytetu Rolnictwa i Technologii. Udało im się zgiąć światło w sposób, jakiego nie mógłby osiągnąć żaden naturalny materiał. Efektem tego jest prawdziwy hologram przedstawiający Ziemię wirującą wokół własnej osi.

Wideo z opisem działania hologramu znajdziecie tutaj.

Na razie efekt nie jest doskonały, a sam hologram to 48-klatkowa pętla obracającej się kuli Ziemskiej w pojedynczym kolorze. Tak więc jeszcze trochę mu brakuje do technologii, jaką znamy z sagi "Star Wars". Niemniej jest to i tak ogromne osiągnięcie.

W porównaniu do płaskich hologramów znanych osób, które pojawiają się coraz częściej przy okazji różnych wydarzeń, to ten opracowany przez japońskich naukowców, wykorzystuje znacznie bardziej zaawansowaną technologię.

Aby rozbić laser na wzór kuli ziemskiej, nanomateriał ma maleńkie łuski, które są nawet mniejsze niż długość fali światła czerwonego lasera. Zbudowanie tego materiału wymaga czasu — naukowcy podali, że przygotowanie sześciominutowego hologramu zajmie 800 godzin. Mimo to nie zniechęcają się:

— Celem jest uzyskać wielokolorowy hologram — powiedział inżynier i autor badania Kentaro Iwami w komunikacie prasowym. — Chcemy stworzyć trójwymiarowy obraz całej półkuli — dodaje. Pełen opis działania hologramu znajdziecie na Phys.org.