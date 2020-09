Ten gadżet Philipsa oświetli ci pokój kolorami telewizora

Philips Hue Lightstrip to listwa świetlna, którą możemy owinąć wokół mebli, czy urządzeń, by uzyskać bardzo przyjemną poświatę. Z listwy można korzystać samodzielnie bądź dołączając do zestawu inne elementy oświetlenia z rodziny Hue.

Największa atrakcja Lighstripa polega na tym, że wyświetla on 16,8 milionów odcieni kolorów i można go ściemniać i rozjaśniać w dowolnym stopniu. Jego najnowsze, właśnie zapowiedziana wersja ma również bardzo użyteczną funkcję.

Łączy się mianowicie bezpośrednio z telewizorem lub monitorem i odzwierciedla kolory, jakie dominują w danym momencie na ekranie. I nie musi to być telewizor marki Philips. W ten sposób można sobie umilić niejeden wieczorny seans.

Wymogiem jest posiadanie mostka Hue Bridge – urządzenia, które podpinamy pod router w domu i sprawia, że urządzenia Hue mogą się komunikować w obrębie naszej sieci. Jeśli chcemy korzystać z listwy dopasowującej się do obrazu z monitora – wtedy wystarczy aplikacja Hue Sync. Jeśli natomiast z telewizora – tutaj potrzebne jest akcesorium Hue Play Sync HDMI box.

Niestety nowa wersja Philips Hue Lightstrip do najtańszych nie będzie należała. Do sprzedaży wejdzie już od 6 października 2020 r., a jej ceny wyglądają następująco:

Wersja dla telewizorów 55'': 180 euro

Wersja dla telewizorów 65'': 200 euro

Wersja dla telewizorów 75'': 220 euro