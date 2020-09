Chcesz kupować lokalnie, ale nie wiesz gdzie? Oni ci pomogą

Wraz z rosnącą modą na bycie eko rośnie świadomość konsumentów. Liczy się nie "co" kupujemy, ale "od kogo" i "jak". Swoje zrobiła również pandemia, bo w trudnej sytuacji ekonomicznej chętniej chcemy wspierać drobnych przedsiębiorców.

Właśnie do bardziej świadomych klientów skierowana jest aplikacja Targ.info. Jak pisze serwis Smog Lab, to strona, na której znajdziemy lokalnych sprzedawców owoców i warzyw.

Rzeczy takie jak mleko, jajka czy zwykłe warzywa są dostępne w każdym supermarkecie, ale jeśli chcemy kupić rodzimy produkt od rolnika z okolicy, to jest problem. Marcin Dancewicz

Sprzedawcy sami muszą "wystawić" się na mapie. Dodanie punktu jest bezpłatne. Wymaga jedynie zalogowania na stronie. Po akceptacji oferta będzie widoczna dla każdego.

Autorzy strony — oprócz Marcina Dancewicza są to Leszek Pawłusiów oraz Tomasz Reksa — rozwijają projekt po godzinach. Ma to swoje wady, bo sprzedawcy są dodawani ręcznie, więc nie zawsze dzieje się to tak szybko, jak w przypadku automatu.

Ale ma to też swoje dobre strony.

Obecnie weryfikujemy na tyle, na ile pozwala nam sieć: sprawdzamy historię wyrobu, konta na portalach społecznościowych, czytamy opinie. Pracujemy nad modułem recenzji oraz możliwością edycji profilu sprzedawcy. Wiele z dolnośląskich gospodarstw odwiedziliśmy osobiście, kupując produkty na własny użytek Marcin Dancewicz

Wiele zmian jest planowanych. Pomóc w ich wprowadzeniu może zbiórka na portalu Patronite.