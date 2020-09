Mały pomocnik w aucie. Brelok na wszelki wypadek

Wszystko, czego potrzebujesz możesz z łatwością przypiąć do kluczy. Multitool samochodowy łączący w sobie wiele praktycznych narzędzi to stosunkowo niewielki koszt, który może oszczędzić ci większych wydatków. Możesz mieć go zawsze przy sobie, dzięki kółku i klipsowi doczepisz go zarówno do samochodowych kluczyków, jak i na przykład pasa lub paska torebki.

Zadbaj o opony

Choć do zmiany opon na zimowe jeszcze sporo czasu, to warto zadbać o ich stan odpowiednio wcześnie, dzięki czemu będą mogły posłużyć jeszcze przez długie lata. Nieodpowiednie wyważenie kół lub zła zbieżność może sprawić, że opona zużyje się znacznie szybciej, a to z kolei może prowadzić do znacznego spłycenia bieżnika, a co za tym idzie dalszych przykrych konsekwencji. Dlatego ważnym jest, by po każdym zdjęciu felgi zadbać o wyważenie kół i zbieżność.

Stan ogumienia możesz monitorować na bieżąco dzięki praktycznemu miernikowi zużycia bieżnika. Wystarczy przytknąć go do zagłębienia w oponie i odczytać wynik, by upewnić się, że opony nadają się do jazdy. Jeśli bieżnik sięga do zielonej strefy, wszystko jest w porządku, jeżeli jednak spada do poziomu żółtego lub czerwonego, trzeba będzie pomyśleć o nowym komplecie.

Niewielki gadżet może pomóc ci uniknąć nieprzyjemności (Materiały Partnera)

Ciśnienie w kołach jest równie ważne co stan bieżnika, dlatego przed długimi i wymagającymi trasami warto je sprawdzić i w razie potrzeby dopompować. Zrobisz to zarówno u mechanika, jak i na stacji benzynowej przy użyciu specjalnego kompresora. Warto mieć również przy sobie niewielki miernik ciśnienia opon, dzięki któremu będziesz wiedzieć, czy konieczne będzie ich dopompowanie.

Przydatne w razie kolizji

Niewielki brelok samochodowy ma również na wyposażeniu kilka gadżetów, które przydadzą się podczas stłuczki – zarówno jeśli jesteś jej uczestnikiem, jak i świadkiem, który decyduje się pomóc poszkodowanym. Praktyczne ostrze do cięcia pasów umożliwi ci szybkie opuszczenie auta w awaryjnej sytuacji, gdy mechanizm blokujący pasy zaciął się lub z jakiegoś powodu nie możesz do niego dosięgnąć. Nożyk ukryty jest pod warstwą ochronnego tworzywa, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nie pokaleczysz się podczas korzystania z niego. Jednocześnie krawędź jest na tyle ostra, że przetnie grube pasy jak papier.

Zbijak do szyb to proste w obsłudze urządzenie, które pozwoli szybko dostać się do uszkodzonego samochodu lub odwrotnie – wydostać się z wnętrza jeśli drzwi odmawiają posłuszeństwa. Jego największą zaletą jest szybkość i intuicyjność, nie potrzebujesz dużo miejsca, by wyprowadzić cios. Wystarczy, że przytkniesz punktak do szyby i mocno dociśniesz, a wzmocniona samochodowa szyba skruszy się zaledwie w kilka chwil.



Dodatkowe akcesoria

Multitool samochodowy wyposażono również w niewielką diodę led emitującą białe światło, która przyda się zarówno podczas dokonywania drobnych napraw, gdy potrzebujesz dodatkowego źródła światła, jak i w nocy na słabo oświetlonej drodze, na przykład wtedy, gdy musisz wystawić trójkąt ostrzegawczy i chcesz być widoczny dla samochodów jadących z naprzeciwka.

