Henry Cavill wybrany jako następny James Bond? Taki wybór sugeruje AI Casting

"Nie czas umierać" ("No Time to Die") ma być ostatnim filmem, w którym Daniel Craig wcieli się w słynnego agenta 007. Nic dziwnego, że fani zastanawiają się, kto może zostać jego następcą i zagra główną rolę w kolejnym filmach o Jamesie Bondzie. AI Casting, pierwszy w historii program castingowy wspomagany sztuczną inteligencją wytypował do tej roli gwiazdę "Wiedźmina".

Wyniki AI Casting wskazują na trzech aktorów, którzy najlepiej sprawdziliby się w tej roli: Henry Cavill z wynikiem 92,3 proc, Richard Armitage: 92 proc. i Idris Elba: 90,9 proc. Program przeanalizował atrybuty różnych aktorów i porównał je z cechami Bonda, dzięki czemu miał ocenić, kto najlepiej sprawdzi się w roli agenta 007.

Co ciekawe, po rozszerzeniu poszukiwań poza granice Wielkiej Brytanii, Cavila w zestawieniu wyprzedził Karl Urban, zdobywając w AI Casting aż 96 proc. Większość fanów prawdopodobnie jednak zdecydowała się postawić na Cavila, ze względu na brytyjskie korzenie. Poza tym ma już on doświadczenie w filmach szpiegowskich — zagrał w "Mission: Impossible — Fallout" u boku Toma Cruise'a.

Henry Cavill raz miał już nawet szansę na rolę Bonda, gdy był typowany do głównej roli w "Casino Royale". Ostatecznie jednak przegrał z Craigiem. W tym momencie na razie Cavill zamiast w smokingu wystąpi w zbroi, jako łowca potworów. Przypominamy, że Netflix ruszył już z pracami nad kolejnym sezonem "Wiedźmina".

Jednak zanim rozpoczną się castingi na nowego Bonda, czeka nas jeszcze ostatni film z Craigiem. Nie czas umierać wyreżyserował Cary Joji Fukunaga na podstawie scenariusza Neala Purvisa, Roberta Wade'a, Fukunagi i Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz i Ralph Fiennes ponownie wcielają się w role z poprzednich filmów, a do głównej obsady dołączają Rami Malek i Lashana Lynch. Światowa premiera filmu odbędzie się 11 listopada, a polska — 20 listopada.