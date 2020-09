Gaz pieprzowy – sposób na skuteczną samoobronę

Jak działa gaz pieprzowy?

Gazy pieprzowe i inne gazy obronne zawierają substancje, które po kontakcie ze skórą i śluzówkami wykazują działanie silnie drażniące. Głównymi objawami są: mocne pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie oczu, problemy z widzeniem, kaszel, kichanie i uczucie duszności. Co ważne, są skuteczną obroną przed osobami pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Gazy pieprzowe zazwyczaj rozpylane są w formie mgiełki lub strumienia, a ich działanie utrzymuje się około 30 minut i mimo wywoływania nieprzyjemnych objawów nie są szkodliwe dla zdrowia.

Przeczytaj także: Gazy do samoobrony — wszystko, co musisz wiedzieć

Jak używać gazu pieprzowego?

Każdego gazu pieprzowego czy obronnego należy używać zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Główną zasadą jest celowanie z odpowiedniej odległości w twarz napastnika, aby substancja mogła dotrzeć do dróg oddechowych i oczu. Gdy wyjmiesz gaz, użyj go na mocno wyciągniętych do przodu rękach, nie wahaj się, bo napastnik może Ci go wyrwać. Po trafieniu agresora szybko oddal się z miejsca zdarzenia i wezwij policję. Gazy zazwyczaj mają barwnik widoczny w świetle UV, co może pomóc służbom zidentyfikować bandytę.

Obsługa gazu pieprzowego w stożku

Gaz pieprzowy w stożku rozpylany w formie mgiełki sprawdza się dobrze w obronie przed kilkoma osobami lub w sytuacji, gdy trudno wycelować, ma też duży zasięg. Jego wadą jest podatność na warunki atmosferyczne, dlatego rozpylanie go w wietrzny dzień lub podczas deszczu może skończyć się rozproszeniem aerozolu lub podrażnieniami u użytkownika.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Jak używać gazu pieprzowego w strumieniu?

Gaz pieprzowy punktowy wyrzuca skoncentrowany strumień substancji drażniącej, dlatego nie jest szczególnie podatny na pogodę. Jego wadą jest konieczność precyzyjnego wycelowania w oczy lub nos przestępcy, co bez wcześniejszego przygotowania może być trudne, szczególnie w w sytuacji stresowej.

Odwiedź blog combat: Samoobrona i bezpieczeństwo

Jak zneutralizować działanie gazu pieprzowego?

Kapsaicyna – główny składnik gazów pieprzowych nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego przemywanie nią podrażnionych miejsc jedynie rozprowadzi substancję drażniącą po większej powierzchni. Aby zneutralizować działanie gazu można natomiast użyć oleju roślinnego, mleka lub mydła. Dobrym wyborem będą też przeznaczone do tego specjalistyczne ściereczki. Warto więc mieć je zawsze przy sobie.

Jak przechowywać gaz pieprzowy?

Zawsze w warunkach opisanych na opakowanie, z dala od dzieci i osób niepożądanych. Gdy nosisz gaz przy sobie pamiętaj, aby mieć go pod ręką – w kieszeni kurtki czy bluzy lub w specjalnej kaburze przypinanej do paska (szczególnie jeśli butelka nie ma blokady). Nie zaleca się noszenia gazu w torebce czy plecaku, ponieważ możesz nie zdążyć go wyjąć na czas. Jeśli trzymasz gaz w domu do obrony np. przed złodziejem, miej go w miejscu, do którego masz szybki dostęp, ale nie zostawiaj go na wierzchu, bo nieproszony gość może go znaleźć i użyć przeciwko Tobie.

Czy gaz pieprzowy jest legalny w Polsce?

W Polsce nie musisz mieć pozwolenia na posiadanie gazu pieprzowego. Pamiętaj jednak, że możesz użyć go wyłącznie w obronie koniecznej. W innym wypadku, nawet przypadkowe użycie może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie gazu pieprzowego?

• Pojemność zbiornika.

• Przeznaczenia – zwierzęta/ludzie/.

• Zasięg działania.

• Sposób rozpylania substancji.

• Stężenie MC % - na ludzi od 0.5 do 2%.

• SHU – im więcej, tym szybciej i intensywniej gaz zaczyna działać. Standardowo gazy pieprzowe mają 1,5–3 mln SHU.

• Obecność blokady/jej rodzaj.

Ochrona jest bezcenna, ale za gaz pieprzowy nie musisz przepłacać

Tylko do 22 września 20202 roku w sklepie internetowym combat z grupy x-kom zamówisz gazy pieprzowe do skutecznej samoobrony z rabatem. W asortymencie znajdziesz także artykuły obronne takie jak: chusteczki neutralizujące, inne artykuły obronne, produkty na biwak, do obserwacji nieba i przyrody, latarki, narzędzia ogrodnicze, łuki oraz inną broń bez zezwoleń.

Skorzystaj z promocji na gazy pieprzowe w combat.pl

Artykuł sponsorowany combat.pl