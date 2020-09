Jak wybrać pralkę? Czym kierować się przy wyborze urządzenia?

Pierwsza decyzja — pralka do zabudowy czy wolnostojąca



Wybór ten wydaje się z pozoru najmniej istotny, bo nie przekłada się na oszczędności lub efektywność prania, natomiast to właśnie od niego należy zacząć poszukiwania idealnego urządzenia. Pamiętaj, że nie każdy model pralki sprawdzi się jako pralka do zabudowy. Ta ma bowiem nieco inne wymiary wynikające z rozwiązań pozwalających zachować pełne bezpieczeństwo pracy urządzenia mimo obudowania go meblami łazienkowymi. Oczywiście, jeśli wybierasz pralkę wolnostojącą, nic cię nie ogranicza. Jeśli jednak rozważasz możliwość zabudowania pralki, weź tę ewentualność pod uwagę w trakcie poszukiwań konkretnego modelu. Najlepiej zaś poczekaj na projekt zabudowy, który wskaże ci dokładne wymiary poszukiwanego przez ciebie modelu. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek.

Klasa energetyczna — dlaczego taka ważna?

Druga kwestia, którą warto podjąć po ustaleniu, czy szukasz pralki do zabudowy czy wolnostojącej, to jej energooszczędność. Oczywiście na rynku znajdziesz urządzenia w klasie A i A+, natomiast dzisiaj zalecanym standardem są modele A++, a najlepiej A+++. Pralki te są nieco droższe od analogicznych modeli w niższej klasie, natomiast koszt tej inwestycji zwraca ci się bardzo szybko. Urządzenie A++ w porównaniu z odpowiadającym mu modelem A zużywa nawet 45% energii mniej. W perspektywie dość radykalnej podwyżki cen energii jest to zauważalna różnica, która wyraźnie przekłada się na niższe rachunki za prąd. Warto więc wydać na pralkę nieco więcej i zagwarantować sobie niższe zużycie prądu przez sprzęt AGD przez kilka następnych lat. Sprawdź modele w klasie A+++ dostępne w RTV EURO AGD.

Wymierne oszczędności, które może zagwarantować ci nowoczesna pralka

Pralka nie musi wcale zużywać ogromnych ilości prądu, wody, a pranie nie musi trwać tak długo, że nie masz cierpliwości czekać, aż się zakończy. Nowoczesne urządzenia do prania są bardzo często wyposażone w sensory załadunku. Oznacza to, że pobór wody i detergentu oraz moc pracy dostosowywana jest w nich automatycznie, w zależności od tego, ile rzeczywiście ubrań znajduje się w pralce. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które pozwala osiągnąć znaczące oszczędności np. w zużyciu wody. Co ważne, spora część urządzeń posiada specjalne zawory kulkowe, które gwarantują bardziej efektywne wykorzystanie detergentu.

Spora część użytkowników bardzo ceni sobie funkcję skracania czasu prania lub zmniejszania zużycia mediów w trakcie prania. Rozwiązanie pierwsze wybierasz, kiedy zależy ci na jak najszybszym zakończeniu prania. Rozwiązanie drugie wykorzystać możesz, gdy czas prania nie stanowi żadnego problemu, a chcesz jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie mediów. Obydwa te rozwiązania pozwalają na ograniczenie zużycia wody i prądu. Ciekawym rozwiązaniem jest również pranie parowe, które zużywa minimalne ilości wody, a świetnie nadaje się na przykład do odświeżania ubrań, które nie wymagają długiego i intensywnego prania. Na mniejsze koszty wpływ ma także wyższa skuteczność prania w niskich temperaturach, którą gwarantuje część nowoczesnych urządzeń.

Niezależnie od wszystkich tych rozwiązań, koniecznie zwróć uwagę na klasę silnika pralki. Wybieraj modele z silnikiem inwerterowym, bezszczotkowym, który gwarantuje wysoką skuteczność prania, cichą pracę i niską awaryjność.

Przydatne funkcje w nowoczesnych pralkach

Producenci pralek wkładają bardzo dużo wysiłku, aby najnowsze modele urządzeń oferowały zaawansowane funkcje ułatwiające codzienną obsługę pralki. W coraz większej liczbie modeli możesz znaleźć:

funkcję opóźnienia startu, planowania rozpoczęcia pracy urządzenia,

krótkie programy prania codziennego (około 45/60 min), a także programy pozwalające na

błyskawiczne odświeżenie ubrań (nawet w mniej niż kwadrans)

funkcję (np. Clean+) gwarantującą skuteczne pranie już w temperaturze 40 stopni,

funkcję zachowania świeżości ubrań po upraniu przez sukcesywne poruszanie bębnem do momentu

otwarcia przez ciebie drzwi urządzenia,

opcję usuwania szczególnie trudnych plam,

osobne programy dedykowane do ubrań sportowych, delikatnej wełny,

program antybakteryjny, antyalergiczny — gwarantujący jeszcze wyższą skuteczność w usuwaniu

mikroorganizmów z tkanin,

funkcja dodatkowego płukania — bardzo przydatna np. dla alergików,

funkcja autoczyszczenia bębna przeciwdziałająca rozwojowi bakterii wewnątrz urządzenia,

zabezpieczenie przed zalaniem,

podwójne drzwi umożliwiające dołożenie ubrań do bębna już po rozpoczęciu prania.

Oczywiście poszczególne modele nie posiadają wszystkich tych rozwiązań. Warto więc wybrać te, które są dla ciebie najważniejsze i pod ich kątem szukać konkretnych urządzeń.