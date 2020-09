LEGO Star Wars. Nowy zestaw kantyna Mos Eisley

Kolejny zestaw klocków z serii Star Wars pozwoli na odtworzenie m.in. poszukiwania droidów czy rozmowy Hana Solo z Greedo. W pudełku znajduje się aż 3187 elementów, w tym 21 minifigurek kultowych postaci. Wśród nich znajdą się m.in. Luke Skywalker, Greedo, Dr. Evazan, Chewbacca, a także zupełnie nowe figurki Ponda Baby, Garindana oraz Labrii.

LEGO Star Wars — kolejne nowości

Zestaw klocków trafi do sprzedaży 1 października. Będzie naprawdę duży, jego wymiary to 19 cm wysokości, 52 cm szerokości oraz 58 cm głębokości. W jego skład wejdą dwa odczepiane budynki. Dodatkowo dach kantyny będzie można łatwo zdjąć, co pozwoli na podziwianie licznych, małych detali, które znajdują się w środku.

LEGO od lat wypuszcza zestawy dedykowane fanom Gwiezdnych Wojen. Pierwszy zestaw z tej serii trafił do sprzedaży ponad 20 lat temu w 1999 roku. Od tego momentu wszystkie nowości nawiązujące do popularnej sagi rozchodzą się niczym świeże bułeczki. Jak informuje LEGO "w każdej minucie na świecie sprzedaje się 30 zestawów LEGO Star Wars".