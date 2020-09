Rower dla niepełnosprawnych. Nigdy nie powinien się wywrócić. Stworzyli go Polacy

— O ile problem związany z napędzaniem roweru wydaje się już dzisiaj stosunkowo prosty do rozwiązania dzięki silnikom elektrycznym, o tyle stabilność w czasie jazdy pozostaje kluczowym ograniczeniem, które dopiero teraz udało się pokonać w zadowalający sposób — mówi dr inż. Piotr Wiśniowski z Instytutu Transportu Samochodowego.

To właśnie specjaliści z ITS stoją za nowym rozwiązaniem - rowerem, który nie może się wywrócić. Jak przyznaje prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS, ich pojazd to "rozwiązanie pośrednie pomiędzy pojazdem jednośladowym oraz trójkołowym".

Umożliwia poruszanie się jak klasycznym rowerem, a gdy pojawia się taka potrzeba, rower stabilizuje się jak pojazd trójkołowy. Stworzony przez ITS rower charakteryzuje wygodna i stabilna pozycja ciała oraz umiejscowienie rowerzysty na wygodnym siedzisku. Nasz jednoślad posiada także bardzo czułe i precyzyjne wspomaganie napędu. Legitymuje się też niespotykanym do tej pory sposobem stabilizacji, przede wszystkim w czasie zatrzymywania Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS

Projekt roweru został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autorzy zaznaczają, że produkcja roweru ITS nie musi być realizowana przez przedsiębiorstwa zajmujące się na co dzień urządzeniami rehabilitacyjnymi i adaptacyjnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Równie dobrze rower może być wytwarzany przez producenta elektrycznych urządzeń transportu osobistego lub jednośladów.

Oby udało się doprowadzić do masowej produkcji. Według badań cytowanych przez inżynierów w Polsce ograniczenia sprawności dotykają co piątego mieszkańca (ponad 7,5 mln osób), przy czym blisko co dwudziesty doświadcza ograniczeń w stopniu znacznym. Taki środek transportu w znaczący sposób przyczyniłby się do poprawy ich życia.