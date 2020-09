Rakietowy czajnik podbija Twittera. Internauci oszaleli na jego punkcie

Rakietowy czajnik nie różni się zbytnio do innych przedmiotów użytkowych. Z jednym wyjątkiem — kiedy gotuje się woda, zamiast usłyszeć irytujący gwizdek, możemy zobaczyć wirujące wokół czajnika mini rakiety. Ten "kosmiczny gadżet" podbił serca internautów. Nagranie, na którym widać, jak rakiety kręcą się wokół czajnika, zyskało ponad 50 tys. polubień na Twitterze w ciągu jednego dnia. Sam post został udostępniony kilka tysięcy razy.

Chociaż w opisie oryginalnego posta na Twitterze czytamy, że czajnik powstał w latach 60. XX wieku w ZSSR, to jego projekt jest nieco młodszy. Czajnik został zaprojektowany przez The Kamenstein i pochodzi z kolekcji World of Motion.

Projekt pochodzi z 1999 roku i w tym samym roku został opatentowany przez M. Kamenstein Inc. z Elmsford w stanie Nowy Jork. Kilka lat później produkt został wycofany z produkcji, przez co dzisiaj jest pożądany przez wielu miłośników designu oraz kolekcjonerów. Jego cena na aukcjach osiąga niemal tysiąc dolarów.

Czajnik do herbaty Kamenstein's Motion Rocket został wykonany z polerowanej stali nierdzewnej i mieści 2,5 litra wody. Na jego szczycie znajduje się obrotowy pierścień zasilany parą wytwarzaną, gdy woda w czajniku zaczyna wrzeć. Wtedy pierścień obraca się, a para dołączonych rakiet okrąża czajnik.

