Oculus Quest 2 nadchodzi. Facebook nie powiedział ostatniego słowa w temacie VR

Gogle Oculus Quest 2 nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale to kwestia czasu. Do sieci już wyciekły materiały promocyjne. Oto co dowiadujemy się o urządzeniu do wirtualnej rzeczywistości.

W środku znajdziemy układ Qualcomm Snapdragon XR2, zaprojektowany specjalnie z myślą o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Do tego dochodzi 6 GB RAM (poprzednia wersja miała 4) oraz 256 GB miejsca na dane — gry czy filmy.

Tajemnicą wciąż pozostaje rozmiar, wymiary oraz przede wszystkim cena urządzenia. Szczegóły na temat następcy Oculus Quest z 2019 roku powinny zostać ujawnione 16 września, na imprezie Facebooka.

Facebook dalej wierzy w VR. Jako jeden z nielicznych

Ruch giganta nie dziwi, bo od dawna wirtualna rzeczywistość jest oczkiem w głowie Marka Zuckerberga.

Już w 2015 roku zapowiadano, że wirtualna rzeczywistość zmieni media społecznościowe.

Gdzie ta rewolucja — moglibyśmy zapytać. O ile nadal nie zakładamy gogli, by porozmawiać ze znajomymi na szczycie Mount Everestu, tak to wcale nie oznacza, że w temacie nic się nie dzieje.

Rok temu Facebook pokazał Facebook Horizon. Gra będąca czymś w rodzaju Second Life w wirtualnej rzeczywistości jednych rozczarowała, ale przekonywałem, że nie warto lekceważyć tego projektu. Pokazuje on niebywałą wręcz konsekwencję Facebooka.

Konsekwencja Facebooka zadziwia. Realizują wizję sprzed lat i są coraz bliżej celu Facebook Horizon może wyglądać dziwnie i nieprzekonująco, ale jak całość zmieniła się na przykład od czasów, gdy awatary rozmawiały ze sobą. Był 2016 i Facebook tak wyobrażał sobie wykorzystanie gogli VR. Dziś [czyli w 2019 — dop. red.] ta wizja, mimo swoich wad i naszych wątpliwości, jest jednak i tak ciekawsza od tamtej prezentacji. Dużo bardziej rozwinięta.



Facebook jest cierpliwy, wyrachowany, czeka na właściwy moment. Odważnie patrzy w przyszłość, mimo że Horizon pozornie nie wydaje się być super ambitnym i przełomowym pomysłem, Ale Facebook widzi w nim społecznościowy potencjał. Musi, skoro rozwija od lat tę idę. I ta ich wiara zaczyna do mnie przemawiać. Czytaj więcej

Nowa wersja gogli będzie więc kolejnym krokiem w drodze ku rewolucji. Mark Zuckerberg nie ma wątpliwości: najbliższe lata będą należeć do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Ogłosił to na początku 2020 roku. Patrzcie uważnie na to, co robi społecznościowy gigant. Wielkie zmiany będą działy się na waszych oczach.