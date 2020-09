Urządzenie, bez którego nie da się żyć

Pralka pralce nierówna

Jaką pralkę kupić? Wolnostojącą czy do zabudowy? Na te pytania warto poszukać odpowiedzi podczas dogłębnej lektury różnych witryn internetowych. Warto korzystać ze specjalistycznych blogów, vlogów lub poradników, gdzie specjaliści zajmujący się tego typu urządzeniami, śledzą różne rozwiązania oraz dokładnie omawiają zalety oraz potencjalne wady poszczególnych urządzeń. Pralki wolnostojące są przeważnie nieco większe od tych urządzeń, które mają znaleźć się w zabudowie. Zaletą urządzenia do zabudowy jest to, że nie będzie ono mocno wyeksponowane, a pomieszczenie w którym taka pralka się znajdzie, będzie wyglądało na bardziej “uporządkowane”. Ostatecznie jednak wybór pralki będzie naszą indywidualną decyzją, której konsekwencje odczujemy na własnej skórze.

Na zakupy do dobrego sprzedawcy

Przeglądając potencjalne możliwości zakupu pralki, która pomoże nam ogarnąć nasze codzienne życie, warto skorzystać z możliwości porównawczych, jakie daje nam Internet. Znajdziemy tam sporo sklepów, oferujących, m.in. pralki. Jedną z takich witryn, na których ofercie warto się skupić, jest sklep OleOle. Tutaj bez trudu zrealizujemy nasze marzenia, dotyczące pralki, zarówno wolnostojącej, jak i przeznaczonej do zabudowy. W przypadku zakupu pralki wolnostojącej należy pamiętać o fakcie, że ze względu na konieczność zamontowania przyłącza do wody, urządzenie nie będzie przylegać bezpośrednio do ściany. W przypadku pralki do zabudowy taki “problem” schowa się, np. pod blatem i nie będzie widoczny. Jak dobrze wiemy, za szafki lub pralki, czasami wpadają różne rzeczy, a ich wydostanie stamtąd robi się często bardzo kłopotliwe. Jak więc widzimy nawet tak drobne szczegóły mogą mieć duże znaczenie przy ostatecznych decyzjach.

Parametry techniczne mają duże znaczenie

Bez względu na to czy szukamy zwykłej wolnostojącej pralki, czy też nietypowej pralki do zabudowy, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na parametry techniczne naszego urządzenia. Ładowność, rodzaj bębna, prędkość wirowania, ilość programów, moc silnika i jego typ, a także klasa energetyczna będą miały decydujący wpływ na naszą decyzję. Na pewno w obecnych czasach nie warto kupować pralek w niskiej klasie energetycznej, gdyż są one bardziej prądożerne. Ma to negatywny wpływ na nasz portfel oraz sytuację ekologiczną na Ziemi. Im wyższa klasa energetyczna, tym niższe rachunki oraz lepsza sytuacja w środowisku naturalnym. Pralki o dużej pojemności polecane są dla dużych rodzin, które często ich używają. Jeśli używamy pralki raz na tydzień i mieszkamy samotnie, kupujmy mniejsze urządzenia. Warto też zwracać uwagę na stosunkowo wysoką prędkość wirowania, gdyż dzięki niej będziemy wyjmować z pralki bardziej suche ubrania. Jeśli zaś zależy nam na cichej pralce, wybierzmy pralkę z silnikiem indukcyjnym. Pralki z silnikami szczotkowymi są nieco tańsze, ale będą głośniej hałasować.

Nie rzuca się w oczy, solidnie pierze

Pralka do zabudowy będzie genialnym rozwiązaniem, które łatwo będzie nam wpasować w styl naszej łazienki lub kuchni, gdy zamierzamy dokonać w niej generalnego remontu, ewentualnie, gdy wyposażamy nowe mieszkanie lub dom. Możemy wówczas wybrać takie urządzenie, które będzie odpowiednio dopasowane do projektu. Pralka do zabudowy nie musi być także szczególnie “pięknym” urządzeniem, gdyż schowa się w szafce i pod blatem. Możemy więc postawić w jej przypadku, przede wszystkim, na funkcjonalność. Odwrotnie jest w przypadku produktów wolnostojących, które muszą korzystnie komponować się z przestrzenią. W przypadku pralek do zabudowy ich ładowność jest podobna jak w urządzeniach wolnostojących i waha się od trzech do dziesięciu kilogramów. Tak więc na pewno znajdziemy pralkę na miarę naszych potrzeb, którą bez trudu ukryjemy w gustownie urządzonej kuchni.

Cena, jaką jesteśmy skłonni zapłacić

Podstawową różnicą z jaką przyjdzie nam się borykać podczas wyboru pralki będzie jej cena. Te do zabudowy są często dwu-, a nawet trzykrotnie tańsze od modeli wolnostojących. Zakup najtańszej pralki wolnostojącej to wydatek rzędu nieco ponad siedmiuset złotych. Najprostsze pralki przeznaczone do zabudowy kosztują około 1200–1300 złotych. Na szczęście w sklepie OleOle możemy skorzystać z systemu ratalnego, a więc zakup droższego urządzenia nie powinien być problemem.

Artykuł sponsorowany Oleole.pl