Covid 19. Wielki robot sprzątający od polskich naukowców. Będzie niszczył koronawirusa w szkołach i galeriach handlowych

Mimo że pandemia nadal jest sporym zagrożeniem, szkoły czy galerie handlowe są otwarte. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko przenoszenia się wirusów? Naukowcy z Politechniki Białostockiej znaleźli rozwiązanie.

RobUV to zdalnie sterowane, mobilne urządzenie, które dezynfekuje i dekontaminuje, czyli oczyszcza ze szkodliwych dla zdrowia substancji powietrze oraz dowolne powierzchnie w pomieszczeniach - czytamy na stronie uczelni.

Opiera się na technologii emiterów UV-C, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do niszczenia m.in. koronawirusa COVID-19. Robot skutecznie zabija bakterie, drobnoustroje oraz wirusy.

Dezynfekcja trwa do 20 minut, a robot naświetla powierzchnie w zasięgu 2 m. Raczej nie spotkamy go podczas zakupów. A to ze względu na wykorzystanie promieniowania UV-C, które może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Najważniejsze było nadanie autonomii i mobilności, by promieniowanie mogło samodzielnie poruszać się po pomieszczeniu. Stworzyliśmy urządzenie, które może wszędzie dojechać i jest bezpieczne dla użytkownika, bo sterowane zdalnie. dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB z Wydziału Elektrycznego PB.

Nad podobnym rozwiązaniem pracowano m.in. w Chinach, ale polska konstrukcja jest lepsza, bo trwalsza. Chińczycy wykorzystali plastikowe podłoże.

— Postawiliśmy na konstrukcję typu delta, układ sterowania taki, jak w dronach. Zastosowaliśmy też profesjonalne koła – dodał dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek z Wydziału Mechanicznego PB.

Sprzęt może wkroczyć do akcji już w listopadzie. W planach jest też mniejsza wersja robota. Dzięki temu urządzenie mogłoby czyścić niewielkie pomieszczenia albo wnętrza karetek.