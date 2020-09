Smartwatche Fitbit będą monitorować migotanie przedsionków

Jak tłumaczy producent, "choroby serca są nadal główną przyczyną zgonów na całym świecie, mimo faktu, że wielu z nich można było zapobiec. Migotanie przedsionków, czyli nieregularny rytm pracy serca, może być szczególnie trudny do wykrycia, ponieważ epizody nie zawsze wykazują objawy".

Smartwatche Fitbit będą korzystać ze specjalnej aplikacji, która ma "umożliwiać odczyt rytmu pracy serca w dowolnym momencie — także wtedy, gdy wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy kardiologiczne".

98,7 proc. dokładności

Jak to będzie działać w praktyce? Wystarczy, że użytkownicy przytrzymają palce na pierścieniu ze smartwatcha, pozostając bez ruchu przez 30 sekund, a uzyskają odczyt, który można pobrać, a następnie udostępnić lekarzowi.

Producent pochwalił się, że algorytm aplikacji podczas badań "wykazał zdolność do wykrywania migotania przedsionków w 98,7 proc. przypadków i był w 100 proc. dokładny w identyfikacji uczestników badania z prawidłowym rytmem zatokowym".

