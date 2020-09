Pięć gadżetów dla kierowców. Warto mieć je w aucie

Poniżej znajdziesz kilka prostych sprzętów, które mogą okazać się nieocenione podczas jesiennej jazdy samochodem. Ich cena jest stosunkowo niewielka, a mogą znacznie ułatwić ci życie.

Niezbędnik na wszelki wypadek

Bezpieczeństwo podczas jazdy jest najważniejsze, dlatego należy przede wszystkim pamiętać o tym, by wziąć ze sobą wszystkie niezbędne sprzęty. Gaśnica czy apteczka to samochodowy standard, ale warto również mieć przy sobie coś, co przyda się podczas kolizji. Postaw na niewielki i praktyczny niezbędnik w formie breloka. Może przydać się podczas gwałtownie zmieniającej się sytuacji na drodze.

Kamera cofania to gadżet, który możesz zainstalować w każdym aucie (Shutterstock)

Jego cena jest stosunkowo niewielka, a urządzenie łączy w sobie wszystko, czego możesz potrzebować podczas jazdy autem. Niewielka latarka przyda się zarówno podczas szukania czegoś pod siedzeniami lub w schowku, jak i rozstawiania trójkąta ostrzegawczego na nieoświetlonej drodze. Nóż do cięcia pasów i zbijak do szyb pozwolą szybko wyswobodzić się z samochodu w razie wypadku lub dotrzeć do osób poszkodowanych, gdy musisz udzielić pierwszej pomocy. Miernik ciśnienia kół i stanu zużycia bieżnika pozwoli ci zawczasu sprawdzić stan opon przed daleką trasą.

Nawigacja samochodowa

Nie każdy czuje się dobrze za kółkiem. Nawet doświadczeni kierowcy mogą mieć problem z jazdą przez obce miasto, dlatego warto mieć przy sobie praktyczną nawigację samochodową, która wesprze cię w najtrudniejszych momentach pokazując najprostszą trasę lub najszybszy objazd do punktu docelowego.

Duży, czytelny wyświetlacz, dożywotnia, darmowa aktualizacja map i mnóstwo trybów jazdy dopasowanych do twoich potrzeb to najważniejsze cechy, jakie powinien spełniać sprzęt. Zwróć przede wszystkim uwagę na jakość map i procentowe pokrycie dróg dla danych krajów. Jeśli będzie wysokie, możesz liczyć na to, że zawsze trafisz do celu, mniej dokładne mapy mogą spowodować, że zgubisz się w sieci nieuczęszczanych dróg nieuwzględnionych na mapie.

Rejestrator jazdy

Dodatkowe oko w aucie może się przydać, szczególnie jeśli dojdzie do stłuczki. Czasem trudno jednoznacznie udowodnić swoją niewinność w konfliktowej sytuacji, a nagranie z kamery samochodowej bez wątpienia stanowić będzie ważny dowód. Przy zakupie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość, w jakiej nagrywany jest film, kąt nagrywania, a także jakość kamery przy słabym oświetleniu. Gorszej jakości kamera może mieć problemy z wyraźnym nagrywaniem podczas deszczowej pogody i w nocy, dlatego warto poszukać w sieci testów poszczególnych kamer.

Kamera cofania z czujnikiem

Wykonywanie skomplikowanych manewrów może być problematyczne, szczególnie jeśli kierowca nie wyczuł jeszcze samochodu. Dlatego warto mieć praktyczną kamerę lub czujnik cofania. Jeśli auto nie ma go na wyposażeniu, nic nie stoi na przeszkodzie, by zamontować go samodzielnie. Można zrobić to samemu w warunkach domowych lub w razie potrzeby poprosić o pomoc mechanika. W ten sposób będziesz mieć pewność, że zmieścisz się w każde miejsce.

Ładowarka samochodowa

Mankamentem nowoczesnych smartfonów jest ograniczony czas pracy baterii. Wybierając się w długą podróż warto więc być przygotowanym na każdą okazję. Dlatego dobrym pomysłem jest zainwestowanie w prostą ładowarkę samochodową z jednym lub kilkoma wejściami typu USB, która pozwoli na szybkie naładowanie urządzenia w stanie spoczynku bądź utrzymanie naładowania baterii na stabilnym poziomie jeśli korzystasz ze smartfona jako nawigacji.

