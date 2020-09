Są warte ponad 2,5 mln euro. Udało się odzyskać skradzione księgi i dokumenty

Ich wartość finansowa zwala z nóg — przeszło 2,5 mln euro — ale jeszcze większa jest wartość kulturowa. Takie dzieła są przecież bezcenne, bo mówimy o dokonaniach prawdziwych geniuszy. Ich księgi są świadectwem historii. Na szczęście dokumenty, prace czy szkice wybitnych myślicieli nie przepadną.

Do włamania doszło trzy lata temu. Z magazynu w Londynie wykradziono 200 starodawnych ksiąg i inkunabułów. Jak informuje serwis zwiadowcahistorii.pl, po trwającym trzy lata śledztwie udało się odnaleźć zagubione skarby.

A to wszystko dlatego, że na współpracę ze służbami zdecydował się jeden z włamywaczy. I to ten najważniejszy. Wcześniej policja aresztowała członków szajki, ale na początku roku w ręce stróżów prawa wpadł mózg operacji. To właśnie on podał lokalizację wykradzionych dokumentów.

"Łup został ukryty w prywatnym domu w okręgu Neamt na terenie Rumunii" - czytamy w serwisie.

Cały włam przeprowadzony był w iście hollywoodzkim stylu. Do pomieszczenia, w którym znajdowały się dzieła sztuki czekające na transport do USA, dostali się przez dach. Włamywacze zjechali na linach liczących 12 metrów długości. W magazynie buszowali przez kilka godzin, wybierając najbardziej wartościowe kąski.