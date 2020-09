LEGO: Już niedługo w sprzedaży zestaw Baby Yoda

Do tej pory LEGO wypuściło wiele klocków nawiązujących do sagi Gwiezdne Wojny. Ostatnio pisaliśmy o ogromnym zestawie kantyna Mos Eisley, składającym się z aż 3187 elementów.

LEGO pozwoli stworzyć Baby Yodę

Tym razem LEGO szykuje coś zupełnie innego. Firma stworzyła zestaw, który pozwoli na zbudowanie własnego Baby Yoda, czyli postaci z serialu telewizyjnego "The Mandalorian" osadzonego w świecie Gwiezdnych Wojen.

[photo position="inside"]157269[/photo]

Zestaw będzie zawierał 1073 elementów, dzięki którym można samodzielnie zbudować blisko 20 cm figurkę Baby Yoda. Jest przeznaczony dla osób w wieku powyżej 10 lat. Oprócz klocków znajduje się w nim tradycyjna minifigurka LEGO Baby Yoda oraz tabliczka informacyjna, zawierająca więcej szczegółów na temat tworzonej postaci.

[photo position="inside"]157268[/photo]

Przedsprzedaż zestawu rusza dzisiaj (22.09.2020 r.) o 22.00 czasu polskiego. Zestaw będzie dostępny na stronie LEGO, a jego cena to około 300 zł. Oficjalna premiera zestawu odbędzie się 30 października, czyli w tym samym czasie, co premiera drugiego sezonu serialu "The Mandalorian".