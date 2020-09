Filmowa wizja stała się faktem. Wielki japoński robot już się porusza i robi ogromne wrażenie

Trudno dziś nie mieć cynicznego podejścia do technologii. Owszem, w wielu kwestiach ułatwia życie, ale zamiast obiecanego krótszego dnia pracy czy latających samochodów mamy zachłanne korporacje, portale społecznościowe wiedzące o nas wszystko i masę problemów z uzależnieniem od ekranów.

Do tego dochodzą jeszcze dziwaczne efekty obecności nowych technologii na ulicach, jak lądowanie drona na środku drogi w nadmorskim polskim mieście.

Na szczęście są jeszcze Japończycy.

Zobacz również: USA chce wprowadzić podatek od robota

W Kraju Kwitnącej Wiśni ciągle hołduje się dziecięcym marzeniom pełnym pasji i wiary w to, że wszystko jest możliwe. W Yokohamie zaprezentowano 18-metrowego robota, który bez problemów się porusza. Nie tylko jest w stanie chodzić, ale nawet się schylać.

No dobra, nie robi to tak szybko, jak bohaterowie anime. Filmik, który widzicie, został przyspieszony. W rzeczywistości ruchy robota są powolne. Moim zdaniem nie wpływa to jednak na ocenę: i tak dzieło japońskich inżynierów robi spore wrażenie.

Robot wcale nie ma militarnych konotacji. Inspiracją jest japońska seria Gundam, którą znać możemy z anime czy telewizyjnych seriali. Wychowani w latach 90. na pewno kojarzą bajki, w których takie roboty toczyły ze sobą starcia. Teraz poruszają się w prawdziwym świecie.

Gigant waży 25 ton i ma być główną atrakcją Gundam Factory Yokohama. Pokazy na żywo z udziałem robota miały ruszyć już w październiku, ale ze względu na pandemię cały proces został opóźniony.