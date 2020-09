Auto jak z filmu. LG i Hyundai chcą zmienić jazdę samochodem

Auta elektryczne mogą mieć jeszcze jedną, poza ekologią, przewagę nad samochodami spalinowymi. Jak zauważyli inżynierowie LG i Hyundaia, "dzięki pozbyciu się silników wewnętrznego spalania i komponentów mechanicznych" zyskuje się dużo wolnego miejsca.

Co można z nim zrobić? Właśnie to:

IONIQ Concept Cabin, jak nazywa się koncepcja dwóch producentów, naszpikowany jest technologią. W trakcie jazdy da się zaparzyć filiżankę kawy z kapsułkowego ekspresu. W tym samym czasie w specjalnym pojemniku pod siedzeniem można wysuszyć i odświeżyć obuwie.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

W upalne dni w mini lodówce czekać będą chłodne napoje (o ile nie zapomnimy ich tam włożyć — póki co będziemy musieli poczekać na auto, które samo zadba o zaopatrzenie…). Gdy już po nie sięgniemy, samochód stanie się strefą relaksu: na suficie znajdzie się wyświetlacz OLED.

Pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą regulować jego nachylenie intuicyjnym ruchem ręki, aby uzyskać optymalny kąt widzenia. Ponadto monitor o przekątnej 77 cali jednocześnie wyświetla różne materiały wideo. Zaś głośniki zamontowane w zagłówkach stwarzają osobistą strefę dźwięku, która gwarantuje każdemu komfort odbioru.

Auto pracuje nawet wtedy, gdy kierowca i pasażerowie są na miejscu. Nie, nie chodzi o możliwość wynajmu — kiedy pojazd jest pusty, specjalny odkurzacz czyści podłogę, zbiera okruchy i wyciera rozlane płyny. Jednocześnie włączają się górne lampy LED UV dezynfekujące wnętrze auta, by pozbyć się z niego wszystkich drobnoustrojów.

Na razie nie wiadomo, kiedy taka kabina będzie standardem w samochodach elektrycznych lub autonomicznych. Pomysł LG i Hyundaia pokazuje jednak, jak wielką zmianą będzie pojawienie się aut, które same będą się poruszać.

Wówczas wnętrze auta stanie się centrum rozrywki — dokładnie takim, jak przedstawia to wizja IONIQ Concept Cabin. Po co zjeżdżać do przydrożnych restauracji, skoro kawy napić można się w środku? Po co iść do kina, skoro lepiej obejrzeć film na monitorze o przekątnej 77 cali w drodze na wakacje? Po co telewizor w domu, skoro odcinek serialu nadrobimy wracając z pracy? Może to mieć więc olbrzymi wpływ na wiele gałęzi gospodarki.

Nowe podejście do podróży

W pełni naszpikowane technologią samochody zmieniają zupełnie podejście do podróży. Droga do pracy czy na weekendowy wypad będzie okazją do oglądania filmów czy po prostu wypoczywania. Co może oznaczać zwiększony ruch samochodów — bo w takim wnętrzu faktycznie chce się przebywać. Niby auta elektryczne mniej szkodzą środowisku, ale coraz więcej miast stawia przecież na to, aby w ogóle zmniejszyć ruch samochodowy.

Tak atrakcyjne wnętrze jest jednak poważnym konkurentem dla antysamochodwych idei.